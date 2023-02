Tattersalls Ireland Novice Hurdle: Facile Vega déçoit alors qu’Il Etait Temps provoque un autre choc | Nouvelles de la course

Il Etait Temps a remporté le choc puisque Facile Vega a terminé dernier du Tattersalls Ireland Novice Hurdle à Leopardstown.

Les deux chevaux sont entraînés par Willie Mullins, mais c’est Facile Vega qui était largement attendu pour triompher en tant que favori 4-9.

Cependant, il s’est rapidement évanoui après être rentré chez lui, tandis que son compagnon d’écurie a pu accélérer sous Danny Mullins pour étourdir les spectateurs avec un succès de neuf longueurs et demie à 14-1.

Il y avait également eu un drame plus tôt, lorsque la haute définition, autrefois préférée de Derby, s’était séparée de JJ Slevin.

Mullins a déclaré: “Ils ont pris un rythme fou devant et cela a coûté au favori, je pense. Nous devrons probablement le monter comme un cheval de course plutôt que comme une machine la prochaine fois.

“Le cheval de Joseph (O’Brien) (haute définition) n’a pas pu sauter à ce rythme et il a payé la pénalité.

“J’étais inquiet quand j’ai vu le rythme dépasser le poteau d’arrivée la première fois, j’ai dit qu’ils ne pouvaient pas continuer comme ça.

“Ensuite, ils ont sauté les deux haies sur le côté et en faisant le tour du réservoir, je me suis tourné vers David Casey et j’ai dit” ces deux-là vont se briser le cœur l’un de l’autre “.

“High Definition a perdu son pilote et je pensais que Paul (Townend) pourrait donner une pause à notre gars, mais il n’a pas eu de pause.

“C’est ce qui m’inquiétait ici le dernier jour, qu’il soit parti à cet obstacle et qu’il se soit épuisé.

“Nous allons changer de tactique sur lui le lendemain et j’espère qu’il redeviendra ce qu’il est.

« Sans rien enlever au vainqueur, c’est un très bon cheval. Il doit juste réussir son saut, il a encore fait une erreur au premier aujourd’hui. C’est un cheval de première année.

“J’ai toujours beaucoup pensé à lui, mais il doit juste réussir son saut. Il a aussi eu un tour très mignon de Danny.

“Il savait ce qui allait se passer et il l’a juste mis derrière et a dit:” Je vais laisser les deux devant se battre et voir si nous pouvons ramasser les morceaux après “et il l’a sûrement fait.

“Ils sont juste allés trop vite devant, le rythme était mauvais et Danny avait les bonnes fractions.”