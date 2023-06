Tâtonnements, intimidations, harcèlement : accusations contre le chef de la lutte dans les FIR

Brij Bhushan Sharan Singh, députée du BJP et chef de la Fédération indienne de lutte, aurait touché des athlètes féminines de manière inappropriée sous prétexte de vérifier leur haleine, les aurait tripotées, posé des questions personnelles inappropriées, exigé des faveurs sexuelles en échange de la prise en charge par la fédération du coût du traitement des blessures subies pendant tournois, offerts « un produit comestible inconnu non approuvé par le diététicien ou l’entraîneur », a passé ses mains sur la poitrine d’une mineure et l’a traquée, les premiers rapports d’information, ou FIR, sur la base des plaintes de sept femmes lutteuses au poste de police de Connaught Place à Delhi le mois dernier , alléguer. Les deux FIR – l’une combinant les plaintes de six lutteurs et l’autre basée sur la plainte du père d’un mineur – ont été déposées le 28 avril, tandis que les plaintes écrites ont été déposées le 21 avril.

Brij Bhushan Sharan Singh a nié toutes les allégations d’inconduite sexuelle. Mercredi, il a publié une déclaration provocante, réfutant une fois de plus toutes les accusations.

« Si une seule allégation contre moi est prouvée, je me pendrai. Si vous (les lutteurs) avez des preuves, présentez-les à la Cour, et je suis prêt à accepter n’importe quelle punition », a-t-il déclaré.

Les lutteurs, qui réclament la destitution du chef de la fédération et une refonte de l’organisme de lutte, l’ont accusé d’intimidation et de harcèlement sexuel de la « manière la plus inappropriée et la plus atroce ». Certains des plaignants ont également affirmé que l’appareil utilisé pour enregistrer leurs dépositions était allumé et éteint à nouveau. L’intégralité de la déclaration n’a peut-être pas été enregistrée ou falsifiée pour favoriser l’accusé, a déclaré l’un d’eux.

Toutes les athlètes féminines ont voyagé en groupe chaque fois qu’elles quittaient leur chambre pour éviter de tomber seule sur l’accusé (Brij Bhushan Singh), a déclaré l’un des plaignants, ajoutant qu’il avait distingué les athlètes de leurs groupes et posé des questions personnelles inappropriées auxquelles ils n’étaient pas à l’aise de répondre. .

« J’ai été appelé par l’accusé (M. Singh) qui a remonté mon T-shirt, a glissé sa main sur mon ventre et a posé sa main sur mon nombril sous prétexte de vérifier mon haleine », a déclaré l’un des plaignants. Elle a également affirmé que le député du BJP lui avait offert un « aliment inconnu » non approuvé par sa diététicienne ou son entraîneur, affirmant que ce serait bon pour sa santé et ses performances.

Une autre plaignante a déclaré que lorsqu’elle s’était blessée lors d’une compétition à l’étranger, M. Singh aurait déclaré que la fédération prendrait en charge le coût de son traitement si elle cédait à ses avances sexuelles.

« Alors que j’étais allongé sur le tapis, l’accusé (Singh) s’est approché de moi et, à mon grand étonnement et ma surprise, s’est penché et, en l’absence de mon entraîneur, sans demander ma permission, a relevé mon T-shirt, a placé sa main sur ma poitrine et l’a glissée le long de mon ventre sous prétexte d’examiner/vérifier ma respiration », a déclaré une autre lutteuse primée dans sa plainte.

Vinod Tomar, secrétaire de la fédération de lutte, a également été accusé par l’un des lutteurs de s’être imposé à elle dans son bureau de Delhi.

« Lors de ma visite au bureau de la fédération… j’ai été appelé dans la chambre de l’accusé (M. Tomar)… mon frère, qui m’accompagnait, a été catégoriquement prié de rester en arrière… L’accusé (M. Tomar) , au départ d’autres personnes, a fermé la porte… m’a tiré vers lui et a tenté d’établir un contact physique violent avec moi », a déclaré le plaignant.

Les deux FIR citent les articles 354 du CIP (agression ou violence criminelle contre une femme dans l’intention d’outrager sa pudeur), 354A (harcèlement sexuel), 354D (harcèlement) et 34 (intention commune), qui sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un à trois ans. .

Le FIR fondé sur la plainte du père d’un mineur invoque également l’article 10 de la loi sur la protection des enfants contre les infractions sexuelles (POCSO), qui entraîne une peine d’emprisonnement de cinq à sept ans.