Tatis obtient non-échange, suite d’hôtel, droit d’acheter une suite de luxe

NEW YORK: Fernando Tatis Jr. obtient une clause de non-échange complète jusqu’en 2028 dans le cadre de son contrat de 330 millions de dollars sur 14 ans avec les Padres de San Diego.

Après cela, il aura la possibilité de bloquer un échange à 13 équipes pour le reste de la transaction.

Cependant, Tatis, âgé de 22 ans, a déjà deux ans de service dans les ligues majeures, donc s’il reste dans les ligues majeures, il acquerrait le droit après 2028 de bloquer les métiers en vertu de la convention collective en tant que vétéran de 10 ans qui a été avec son équipe pendant cinq ans ou plus.

Son contrat prévoit une prime de signature de 10 millions de dollars payable dans les 30 jours suivant l’approbation du contrat par le bureau du commissaire et un salaire de 1 million de dollars cette année, sa dernière saison avant qu’il ne soit éligible à l’arbitrage.

Il obtient 5 millions de dollars en 2022, 7 millions de dollars en 2023 et 11 millions de dollars en 2024, les trois saisons où il aurait été éligible à l’arbitrage.

Tatis reçoit 20 millions de dollars chacun en 2025 et 2026, les deux premières saisons après qu’il serait devenu éligible à l’agence libre, 25 millions de dollars chacun en 2027 et 2028 et 36 millions de dollars dans chacune des six dernières saisons.

Il obtient également une suite d’hôtel sur tous les voyages en voiture, et le droit d’acheter une suite de luxe premium et quatre des meilleurs abonnements premium disponibles pour tous les matchs à domicile des Padres.

L’accord de Tatis, annoncé lundi, dépasse en longueur l’accord de 325 millions de dollars sur 13 ans conclu en novembre 2014 entre Miami et Giancarlo Stanton, qui a été échangé aux Yankees de New York en décembre 2017, et le contrat de 330 millions de dollars sur 13 ans avant la saison 2019 entre Philadelphie et Bryce Harper.

Il a le troisième plus grand accord de baseball en termes de montant, derrière le contrat de 426,5 millions de dollars de Mike Trout sur 12 ans avec les Los Angeles Angels qui a débuté en 2019 et le contrat de 365 $ sur 12 ans de Mookie Betts avec les Dodgers de Los Angeles qui commence cette saison.

Tatis abandonnera un pourcentage de son salaire à une société appelée Big League Advance dans le cadre d’un contrat dans lequel il a accepté un paiement initial il y a plusieurs années. Bien que les détails de l’accord de Tatis avec la société ne soient pas connus, un procès intenté par Francisco Meja en 2018 a déclaré que Mejia avait reçu 360000 dollars dans le cadre d’accords dans lesquels il avait accepté de rembourser à la société 10% de ses bénéfices futurs. Le procès a été rejeté avec préjudice.

