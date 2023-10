Tatiana Maslany Personnages invincibles : elle en exprime trois

Le première bande-annonce de Invincible saison deux rempli de tant de nouvelles, le regarder avait l’impression d’être frappé par un super-héros. Tant de nouveaux acteurs rejoignent le spectacle c’est, franchement, un peu insondable et presque impossible de choisir votre favori. Tim Robinson ! Calista Flockhart! Chloé Bennet ! Rhéa Seehorn ! Daveed Diggs! Un embarras de richesse en plus du casting déjà incroyable de la première saison.

Mais, sur cette liste, une personne qui s’est définitivement démarquée auprès des fans du genre est Tatiana Maslany. L’ancien Orphelin noir cloner, et MCU actuel Elle-Hulkapporte ces références de super-héros à la série animée Prime Video non pas comme un ou deux, mais comme trois personnages. io9 peut faire ses débuts en exclusivité, en plus de sa voix de reine lézard dans le Atome Eve Invincible spin-off, Maslany exprimera deux autres personnages dans la saison deux proprement dite, le général Telia et la reine Aquaria, que vous pouvez voir ci-dessous.

Il s’agit du Général Telia, décrit par le studio comme suit : « Un général décoré de la Coalition des Planètes avec une politique de tolérance zéro pour l’agression des Viltrumites. Elle garde sa vie privée privée – pour l’instant.

Le général Telia de Invincible saison deux. Image: Vidéo principale

Et voici la reine Aquaria, décrite ainsi : « Seul monarque des Atlantes et de leur royaume sous-marin après que son mari, AQUARUS, ait été assassiné par Omni-Man. Leader bien-aimée qui règne avec une aileron de fer, elle cherche à se venger de la mort de son mari, par des moyens non conventionnels.

Reine des aquariums de Invincible saison deux. Image: Vidéo principale

Quelle est l’ampleur de ces rôles et qu’ont-ils à voir avec l’histoire de Mark Grayson ? Eh bien, nous en saurons plus cette semaine alors que Invincible sera très présent au New York Comic-Con avant la deuxième saison tant attendue et encore plus attendue de Invincible, qui fait ses débuts sur Prime Video le 3 novembre.

Retrouvez la première saison sur ce lien et revenez bientôt pour en savoir plus.

Correction : une version antérieure de cet article portait un nom erroné pour le spécial Atom Eve. Cela a maintenant été mis à jour.

