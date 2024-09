Tate McRae évoque Britney Spears de 2001 aux VMA 2024

Tate McRae est officiellement le fan de mode numéro un de Britney Spears.

La pop star canadienne de 21 ans est arrivée aux MTV Video Music Awards 2024 le mercredi 11 septembre dans une mini-robe noire à col haut et manches longues en dentelle de Roberto Cavalli qui a immédiatement rappelé aux fans de Spears un look que la chanteuse portait en 2001.

Sous cet ensemble transparent, McRae portait un soutien-gorge et un string noirs Fleur du Mal (contrairement à Spears qui portait un shorty). Elle a associé cette tenue sexy à des sandales Maison Ernest et à des bijoux Jacob and Co.

McRae a coiffé ses longs cheveux blonds en vagues lâches grâce à un coiffeur de célébrités Bois du Tchadqui a utilisé TRESemmé Mousse à tenue extra pour obtenir ce look. Son maquillage charbonneux a été créé à l’aide de produits de Stila Cosmetics, notamment son dernier lancement, Eyeliner gel waterproof Stay All Day Smudge & SetPour assurer une peau éclatante, maquilleuse Clés de lys utilisé Herbivores Botaniques.

Tate McRae aux MTV VMA 2024.

Noam Galai/Getty



Le look Cavalli de la chanteuse s’inspire clairement de la version bleu marine de Britney Spears aux MTV VMA de 2001, la cérémonie de remise de prix au cours de laquelle elle est apparue sur scène avec un énorme serpent jaune autour de ses épaules.

En partie grâce à sa chorégraphie impressionnante lors de ses performances (McRae a fait ses débuts dans l’émission de concours de danse Alors tu penses que tu peux danser), McRae est souvent comparé à Spears, 42.

S’adressant à PEOPLE en 2023, McRae a déclaré que la comparaison était « évidemment un honneur ».

« Je veux dire, Britney est la reine. Les gens vont comparer les nouveaux artistes à des choses qui se sont produites dans le passé, donc c’est évidemment très cool d’entendre des commentaires comme ça », a-t-elle poursuivi.

À l’époque, McRae avait également partagé que son clip pour « Exes » s’était inspiré des « grands, comme Britney et Christina [Aguilera] » . «

Britney Spears aux MTV VMA 2001.

Collection Ron Galella/Ron Galella via Getty



McRae est nominée pour deux prix aux VMA de cette année : celui de la meilleure pop (où elle est en compétition avec Camila Cabello, Dua Lipa, Olivia Rodrigo et Taylor Swift) et celui de la meilleure chorégraphie pour son clip vidéo « Greedy » aux côtés du chorégraphe Sean Bankhead.

La chanteuse a fait ses débuts aux VMA en 2020 lorsqu’elle a été nominée pour le prix du meilleur nouvel artiste (Doja Cat a remporté le prix). Son deuxième album studio, Réfléchissez plus tardest sorti en 2023 et comprend les singles « Greedy » et « Exes ».

Après des mois de rumeurs de romance, McRae et le chanteur The Kid LAROI ont officialisé leur relation sur Instagram en juillet 2024. En août, LAROI, 21 ans, a rejoint la star sur scène pour un duo lors de l’étape du Madison Square Garden lors de sa tournée Think Later.

Les VMA 2024 sont animées par Megan Thee Stallion. La rappeuse de « Mamushi » est nominée pour cinq prix, dont celui de la meilleure collaboration pour « Wanna Be » avec GloRilla ainsi que celui du meilleur hip-hop, des meilleurs effets visuels, de la meilleure réalisation et de la meilleure direction artistique pour « Boa ».

Pendant le spectacle à l’UBS Arena, les téléspectateurs pourront assister aux performances de Chappell Roan, Sabrina Carpenter, Camila Cabello, GloRilla et Rauw Alejandro. Tous sauf Cabello, qui revient pour la troisième fois pour une performance tirée de son dernier album studio, C,XOXOferont leurs débuts sur la scène principale.

Les MTV Video Music Awards 2024 seront diffusés en direct le mercredi 11 septembre à 20 heures HE/HP.