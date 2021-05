Tate envisage des options pour le troisième rang supérieur de Lockinge | Actualités des courses

James Tate envisage plusieurs options pour Top Rank après sa troisième place dans les Lockinge Stakes à Newbury.

Après avoir remporté une sixième victoire sur ses huit premiers départs en carrière avec une victoire de retour dans le Doncaster Mile fin mars, le gris est passé au niveau du groupe 1 pour la première fois lors du long métrage de samedi.

Bien qu’il n’ait finalement pas été à la hauteur du brillant vainqueur Palace Pier, ou de la jument en amélioration Lady Bowthorpe, Top Rank était confortablement le meilleur des autres et Tate a hâte de voir ce que le reste de la saison lui réserve.

Il a déclaré: « Il est sorti de la course dans le bon ordre. C’était ses débuts dans un Groupe Un et si vous m’aviez dit le matin de la course que nous finirions troisième, j’aurais été assez heureux. avec ça, mais nous préférons gagner.

« Nous savions que Palace Pier serait difficile à battre. Vous ne devriez jamais avoir peur d’un cheval car tout peut arriver, mais rien ne s’est passé à part que Palace Pier a gagné facilement! »

Un match revanche potentiel avec Palace Pier dans les Queen Anne Stakes à Royal Ascot pourrait être le prochain à l’ordre du jour de Top Rank, bien que les connexions ne soient pas à court d’alternatives s’ils souhaitent se rendre ailleurs.

« Nous avons beaucoup d’options pour les groupes un, deux et trois, mais rien avant Royal Ascot », a ajouté Tate.

«Je pense que nous allons le former pour la reine Anne. Nous verrons comment il va, comment le terrain se forme et à quoi ressemble le terrain, puis déciderons s’il doit le laisser tenter sa chance.

« Plus tard, il y aura des courses comme le Summer Mile à Ascot et le Prix Jacques le Marois à Deauville. Je n’aurais pas peur de le ramener à sept stades, ce qui amène les Minstrel Stakes au Curragh, le Hungerford à Newbury et les Park Stakes à Doncaster.

«Il y a aussi les Boomerang Stakes à Leopardstown, donc il y a beaucoup de courses qui lui conviennent et quelques facteurs différents décideront où il finira.

« Il est un peu plus fort et un peu plus musclé et plus lourd qu’avant, donc je ne pense pas qu’il veuille nécessairement un sol vraiment mou – juste un bon terrain serait parfait pour lui. »