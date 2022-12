Tata Steel Limited sera le partenaire officiel de la Coupe du monde masculine de hockey FIH Odisha

Tata Steel Limited a signé un protocole d’accord (MoU) avec Hockey India pour devenir un partenaire officiel de la Coupe du monde de hockey masculin FIH Odisha 2023 Bhubaneswar-Rourkela.

La Coupe du monde masculine de la FIH est la 15e édition de cet événement prestigieux, le plus grand tournoi masculin avec les Jeux olympiques, et se déroulera à Bhubaneswar et Rourkela du 13 au 29 janvier 2023.

« Nous sommes ravis d’accueillir Tata Steel dans notre famille en tant que partenaire officiel de la Coupe du monde de hockey masculin FIH Odisha 2023 Bhubaneswar-Rourkela. Tata Steel a apporté une énorme contribution à la promotion du hockey indien, élevant le sport à de nouveaux sommets et rendant cette Coupe du monde encore plus grande. Nous attendons avec impatience une association fructueuse », a déclaré le président de Hockey India, Dilip Tirkey, à propos de cette collaboration.

S’exprimant à cette occasion, Chanakya Chaudhary, vice-présidente, Corporate Services, Tata Steel, a déclaré : « En tant que mécène engagé et de longue date du sport en Inde, Tata Steel est fière d’être à nouveau associée à la Coupe du monde de hockey masculin. L’état d’Odisha est devenu une plaque tournante du sport national, et Tata Steel est honorée de faire partie du voyage. Nous souhaitons la meilleure des chances au tournoi et espérons qu’il encouragera plus de jeunes à pratiquer ce sport à l’avenir.

La Coupe du monde masculine de hockey FIH Odisha sera la quatrième fois que l’Inde accueillera le prestigieux tournoi après l’avoir organisé en 1982 à Bombay, 2010 à New Delhi et 2018 à Bhubaneswar. Au total, 16 nations participeront au tournoi à venir.

