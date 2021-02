Tata Communications a annoncé mardi un partenariat avec Google Cloud pour favoriser l’adoption du cloud et transformer les entreprises indiennes. Le partenariat permettra aux organisations de déployer et d’accéder aux services Google Cloud via le cloud géré IZO de Tata Communications.

« Alors que les organisations migrent vers Google Cloud, elles ont besoin d’un partenaire qui les soutiendra sur l’ensemble de leur écosystème informatique et fournira une plate-forme de gestion cloud unifiée qui offre une plus grande transparence, un contrôle et une sécurité accrus de leurs données et applications », explique Tata Communications, responsable mondial du cloud et a déclaré Rajesh Awasthi dans un communiqué. En tant que partenaire Google Cloud India, Tata Communications soutiendra les organisations avec des services de modernisation d’infrastructure, de transformation de centre de données, de modernisation d’applications, d’analyse intelligente, de déploiements multicloud, etc.

«Le véritable test de 2021 sera de savoir comment les organisations adopteront une approche cloud first. Grâce à notre partenariat avec Tata Communications, nous serons en mesure de fournir à nos clients une expérience unifiée de bout en bout qui éliminera la complexité de la gestion cloud et Aidez-les à se transformer rapidement et à grande échelle « , a déclaré Amitabh Jacob, responsable des partenaires et des alliances de Google Cloud India.