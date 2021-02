Ouvrier de l’acier

Le sidérurgiste déficitaire Tata a besoin d’un «coup de pouce» urgent du contribuable pour l’aider à survivre à la pandémie, a averti le député de son usine géante de Port Talbot.

Stephen Kinnock, dont la circonscription d’Aberavon abrite la base de Tata, a lancé un appel à une aide «immédiate» alors que les négociations avec les ministres sur une bouée de sauvetage de 500 millions de livres se prolongent.

Le gouvernement est en pourparlers sur un programme de soutien depuis l’été dernier après que la pandémie ait entraîné un effondrement de la demande d’acier, le parent indien de Tata ayant averti qu’il n’était plus disposé à continuer de financer les pertes de son bras britannique, jetant des doutes sur ses 8000 employés. au Royaume-Uni.

M. Kinnock a déclaré: «Tata se bat dur sur un certain nombre de fronts en raison de pressions telles que Covid, les quotas et tarifs du Brexit, et les coûts énergétiques élevés. Il y a un argument en faveur d’un coup de feu immédiat de la part du gouvernement pour faire face à l’impact de la pandémie et du Brexit, parallèlement à une conversation séparée sur l’avenir à long terme de l’industrie sidérurgique britannique.

Le président de Tata serait à la tête des négociations avec les ministres sur la manière dont un programme de soutien soutenu par le Royaume-Uni pourrait être organisé pour aider à financer les investissements dans Port Talbot pour le rendre plus efficace et compétitif. L’argent pourrait également être utilisé pour décarboner le site, en remplaçant le haut fourneau existant, qui est très polluant, pour des fours à arc électrique qui fondent la ferraille dans un processus plus écologique.

Cependant, les discussions se seraient embourbées dans les inquiétudes concernant le retour sur investissement pour le contribuable, les pertes d’emplois et les responsabilités potentielles liées au nettoyage des sites industriels.

Usine sidérurgique de Tata Steel à Port Talbot, dans le sud du Pays de Galles. – AFP

Des députés de quatre circonscriptions galloises contenant des usines de Tata ont écrit à Kwasi Kwarteng, le secrétaire aux affaires, avertissant que l’acier du pays «forme l’épine dorsale de notre secteur manufacturier» et sera crucial pour la reprise.

Tata a déclaré: «Tata Steel poursuit son dialogue avec le gouvernement britannique sur les mesures potentielles pour préserver l’avenir à long terme de Tata Steel UK.»

Un porte-parole de BEIS a déclaré: «Il s’agit d’une question commerciale pour Tata, mais nous continuons à nous engager de manière constructive avec l’entreprise alors qu’elle façonne sa stratégie.»

