Tasty Bistro sert une cuisine de toute l’Asie – Shaw Local

Une pieuvre géante préparant des sushis accueille les passants le long de la route 14 à l’entrée du Tasty Bistro, un nouveau restaurant fusion asiatique qui a célébré son ouverture ce week-end.

Dans un ancien steakhouse et supper club conçu pour ressembler à un chalet européen, un décor éclectique ouvre la voie au vaste menu et aux options dynamiques qu’offre le Tasty Bistro.

Appelé « fusion asiatique », le menu met en évidence un large éventail d’aliments de base de différentes cultures, de sorte que les convives sont susceptibles de trouver quelque chose à leur goût.

En essayant de goûter autant de plats différents que possible, j’ai commandé des entrées chinoises, japonaises et thaïlandaises lorsque j’y suis allé le samedi soir. À l’époque, les banderoles d’inauguration étaient encore en place autour du bâtiment.

Le restaurant a un intérieur lumineux et contemporain. (photo Shaw Media)

Contrairement à la façade du steakhouse, l’intérieur comprend des sièges modernes et lumineux avec un éclairage bleu saisissant et des panneaux en miroir dans la salle à manger. Le restaurant dispose également d’un bar à sushis ouvert, où vous pouvez regarder les chefs préparer des assiettes à la commande.

C’est l’un des domaines où le nouveau restaurant brille; le menu propose quatre pages de sushis, sashimis et rouleaux de sushi, et bien que je ne sois pas un connaisseur de sushi, le rouleau de thon épicé (7,50 $) a été à la hauteur de la facture «savoureuse» du restaurant.

Cela et les ramen miso épicés au bœuf (14 $) étaient parmi les plus remarquables que j’ai essayés. Considérant que le menu propose également des plats de tempura, hibachi et teriyaki, le restaurant semble pencher vers la cuisine japonaise.

Les deux autres entrées que j’ai commandées étaient le poulet Kung Pao et le pad thaï aux crevettes, chacun 13,50 $.

Les ramen miso épicés au bœuf étaient exceptionnels, avec de la viande savoureuse et un bouillon très chaud et convenablement épicé. (photo Shaw Media)

Les quatre types de viande que j’ai sélectionnés – thon, bœuf, poulet et crevettes – étaient savoureux et bien cuits, avec des portions impressionnantes.

Le poulet Kung Pao était bien en sauce et contenait un mélange sain de légumes et de cacahuètes, même si j’aurais pu le prendre un peu plus épicé. Les crevettes dans les nouilles étaient vraiment bien préparées, avec un enrobage léger qui absorbait la sauce sans devenir trop détrempé. Le Pad Thai est de la variété la plus douce.

Les ramen étaient exceptionnels, servis très chauds et extrêmement épicés.

Le rouleau de thon épicé est excellent. (photo Shaw Media)

Tasty Bistro est le deuxième restaurant du restaurateur Jack Chen, après Tasty Sushi à Cary. Chen a annoncé des plans pour Tasty Bistro en février.

C’est le troisième restaurant de l’espace depuis 2019; Le 815 Chop House a ouvert ses portes en 2019, en remplacement du M Supper Club, mais a fermé pendant la pandémie.

Bien que je sois arrivé tôt un samedi, il y avait un bon mélange de familles et d’autres personnes assises au bar à sushis.

La carte propose également des desserts et un grand choix de sakés et de bières japonaises comme la Sapporo. J’imagine que le menu considérable fera du restaurant à la fois une destination populaire à emporter et une option de restauration pour les familles et les autres clients de Crystal Lake et des environs.

Thé et edamame gratuits au Tasty Bistro à Crystal Lake. (photo Shaw Media)

• The Mystery Diner est un employé de la salle de rédaction du Northwest Herald. L’identité du convive n’est pas révélée au personnel du restaurant avant ou pendant le repas. Si le Mystery Diner ne peut pas recommander l’établissement, nous ne publierons pas d’avis.

SI VOUS ALLEZ

QUEL: Bistrot savoureux

OÙ: 394, rue Virginia Ouest, Crystal Lake

TÉLÉPHONER: 815-919-5999

INFORMATIONS: savoureuxbistrocl.com