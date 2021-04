Les capital-risqueurs continuent de s’accumuler sur les start-ups de livraison de nourriture, les soutenant avec des centaines de millions de dollars, même si les marges sont souvent faibles et que les gens peuvent de plus en plus visiter les restaurants. En Grande-Bretagne, les gens peuvent déjà manger à l’extérieur par groupes de six, et ils pourront dîner à l’intérieur à partir du 17 mai.

Plusieurs entreprises de livraison de nourriture ont explosé pendant la crise de Covid en offrant aux gens un moyen de continuer à manger de la nourriture de leurs restaurants préférés et d’éviter de s’aventurer dans les supermarchés.

Taster, dont le siège est à Londres, est devenue la dernière entreprise de livraison de produits alimentaires à obtenir une ronde de financement importante, annonçant jeudi avoir levé 37 millions de dollars auprès de sociétés de capital-risque, notamment Octopus Ventures, LocalGlobe, Battery Ventures et Heartcore Capital. Il a déclaré qu’il avait l’intention d’utiliser cet argent pour se développer au Royaume-Uni, en France et en Espagne.

Fondée en 2017 par le septième employé de Deliveroo, Anton Soulier, Taster exploite cinq marques de restaurants numériques réservés à la livraison, notamment le restaurant de poulet frit coréen Out Fry, le restaurant vietnamien de cuisine de rue Mission Saigon et la marque de hamburgers végétaliens A Burgers. Il affirme qu’un million de repas ont été livrés par ses marques l’année dernière et que les revenus ont plus que doublé, bien qu’il ait refusé de partager les chiffres des revenus.

Les aliments de ces marques peuvent être commandés à partir d’applications à emporter telles que Deliveroo, Uber Eats et Just Eat Takeaway, ainsi que directement auprès de Taster. Mais les clients ne sauront pas nécessairement où ils sont fabriqués. Alors que les restaurants traditionnels ont tendance à utiliser leur propre cuisine, ou peut-être même une cuisine sombre, les marques de Taster utilisent des cuisines qui ne sont pas pleinement utilisées dans d’autres restaurants et hôtels. Il dit que le personnel de ces cuisines reçoit une formation et que ses repas sont relativement simples à assembler, avec des sauces complexes et d’autres articles préparés avant d’être envoyés dans les cuisines.

« La catégorie alimentaire en général est à peine en ligne », a déclaré Soulier mercredi à CNBC lorsqu’on lui a demandé pourquoi tant d’argent afflue dans des entreprises comme la sienne. « C’est environ 10%. Quand vous regardez d’autres industries comme le voyage, c’est comme 60%. »

L’entrepreneur français estime que les gens commencent à réaliser que le passage à l’internet dans l’industrie alimentaire a été accéléré par Covid. «Quand j’ai commencé en 2017, les gens me disaient: » Qu’est-ce que c’est? Je ne vais pas investir dans une entreprise de restauration que je ne comprends pas. » Pour ce cycle, les discussions étaient très différentes parce que les gens étaient parfaitement conscients. Nous avons eu beaucoup d’intérêt de la part des fonds de capital-risque américains.