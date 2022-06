Taste of the Danforth annulé pour 2022

Le goût du Danforth a été annulé.

Malgré six mois de pourparlers avec la ville pour résoudre les «problèmes logistiques», les organisateurs de l’événement populaire de trois nuits et deux jours ont déclaré qu’ils ne pouvaient tout simplement pas le faire fonctionner et ont décidé de «réinventer» l’événement de cette année.

« Le court délai disponible pour adapter l’événement aux changements dans la rue signifiait que Taste of the Danforth en 2022 courait un trop grand risque de ne pas avoir autant de succès que par le passé », a déclaré le Greektown sur la zone d’amélioration commerciale de Danforth (BIA ) a déclaré dans un communiqué publié sur Twitter.

« Nos membres et la communauté au sens large ont des attentes élevées pour un grand événement. »

L’association professionnelle a déclaré qu’elle organiserait plutôt des événements «localisés» sur le Strip.

« Alors maintenant, nous allons prendre le temps, en travaillant main dans la main avec la ville et tous nos partenaires, de proposer le meilleur Taste of the Danforth de tous les temps en 2023 », a déclaré la BIA.

Plus tôt ce mois-ci, la BIA a réitéré sa demande de suppression des voies cyclables désignées et des terrasses CafeTO en bordure de rue pendant l’événement.

À ce moment-là, le porte-parole de la ville de Toronto, Brad Ross, a déclaré que les organisateurs de Taste of the Danforth doivent accepter cette « nouvelle réalité » s’ils veulent aller de l’avant avec leur événement.

Le 1er juin, il a déclaré que la suppression et la réinstallation des pistes cyclables et des patios en bordure de rue étaient une «entreprise importante».

« Nous envisageons au moins, au minimum, neuf jours de perturbation en termes de suppression des pistes cyclables et des installations de CafeTO, puis de les réinstaller », a-t-il déclaré à CP24 à l’époque.