Taste of Sandwich revient au centre-ville la semaine prochaine, billets en vente vendredi – Shaw Local

Le bloc de Railroad Street, des rues Main à Wells au centre-ville de Sandwich, sera bloqué et rempli de tentes mercredi prochain, le 28 septembre, sous lesquelles les entreprises et les restaurants locaux serviront de la nourriture au Taste of Sandwich.

Le maire Todd Latham a déclaré qu’il y aura 23 vendeurs servant des portions d’échantillons d’une variété d’aliments de 17h30 à 19h30.

Des restaurants locaux, dont Scooter’s Coffee, Brenda’s Custard et Sidetrack’d Bar and Grill, serviront des plats locaux. Des places assises à l’extérieur seront disponibles et la musique fournie par Sports Page Gaming sera diffusée par les haut-parleurs du centre-ville.

L’accès à l’événement coûtera 7 $ par personne à l’avance, ou 8 $ par personne lors de l’événement. Toute la nourriture et les boissons servies lors de l’événement sont incluses dans l’admission.

Les billets pourront être achetés à l’avance à partir du vendredi 23 septembre jusqu’au jour de l’événement au Sandwich Park District, situé au 1001 N Latham St., pendant les heures normales de bureau.

Cette année, le goûter est organisé par le comité consultatif des citoyens de Sandwich.

Shaun Legge, président du district de Sandwich Park et membre du comité consultatif des citoyens, a travaillé avec Latham pour trouver des entreprises et des fournisseurs pour l’événement.