Taste of Oswegoland pour amasser des fonds pour la rénovation des bâtiments du centre pour personnes âgées et communautaires d’Oswegoland – Shaw Local

Après avoir emménagé dans l’ancien poste de police d’Oswego l’an dernier, le Centre pour personnes âgées et communautaire d’Oswegoland continue d’ajouter de nouvelles classes et expériences.

Le bâtiment, situé au 3525, route 34, était vacant depuis 2018, lorsque le service de police a déménagé dans un emplacement plus grand sur Woolley Road. Maintenant, le personnel du centre travaille à apporter des améliorations au bâtiment afin que le bâtiment puisse encore mieux servir sa population.

«Nous avons fait un peu de rénovation, mais pas dans la mesure nécessaire pour ressembler à un centre communautaire», a déclaré Michèle Bergeron, directrice générale du centre à but non lucratif. « Nous avons encore des cellules de prison qui ne sont utilisées que pour le stockage en ce moment. »

Elle a pris ses fonctions en janvier. Bergeron, un résident d’Oswego, avait été gestionnaire des relations communautaires pour le village d’Oswego de 2005 à 2017.

Le bâtiment a également besoin d’un ascenseur.

« Nous travaillons actuellement avec certains architectes, en examinant quels seraient les coûts potentiels », a-t-elle déclaré.

Le produit de la collecte de fonds Taste of Oswegoland du mois prochain aidera à financer ce projet.

« The Taste of Oswegoland est un début pour commencer à collecter des fonds pour ce projet d’immobilisation », a déclaré Bergeron. « Nous examinons également d’autres sources de financement telles que les subventions et les investissements en capital et des choses de cette nature. Probablement dans un proche avenir, nous nous lancerons également dans une campagne de financement.

C’est la deuxième année du Taste of Oswegoland. La collecte de fonds de l’an dernier a permis de recueillir environ 10 000 $ et Bergeron espère que la collecte de fonds du mois prochain dépassera ce montant.

La collecte de fonds aura lieu de 17 h à 20 h le 2 juin au Oswegoland Senior and Community Center. Il y aura des animations musicales et des petites bouchées à volonté d’entrées, plats et desserts. Un bar payant sera disponible.

Quinze à 20 restaurants seront présentés dans la collecte de fonds. Les billets coûtent 25 $ à l’avance ou 30 $ à la porte et peuvent être achetés en ligne à oswegoseniorcenter.org ou en personne de 9 h à 13 h du lundi au vendredi au centre.

« Mon objectif est d’ici un an pour nous d’être l’endroit où vous allez pour toutes les choses de la communauté. » — Michèle Bergeron, directrice exécutive du centre pour personnes âgées et communautaires d’Oswegoland

Le centre pour personnes âgées et communautaires d’Oswegoland abrite une variété de cours et de programmes. Il n’y a pas d’âge requis pour participer.

À l’heure actuelle, le centre n’est généralement ouvert que de 9 h à 13 h du lundi au vendredi.

« Nous avons ajouté des cours en soirée », a déclaré Bergeron. « Nous nous préparons à obtenir plus de programmation afin de pouvoir rester ouverts plus longtemps et d’offrir plus d’activités communautaires. Mon objectif est d’ici un an pour nous d’être l’endroit où vous allez pour toutes les choses de la communauté. Si vous voulez apprendre à écrire une histoire fictive, venez suivre un cours au centre. Si tu veux faire un cours de Tai chi, viens prendre un cours au centre.

Et on peut aussi se rendre au centre pour apprendre à sculpter le bois. Le club de sculpture sur bois Oswego Area Karvers se réunit de 9 h à midi les vendredis au centre.

Mike Noland dirige le club de sculpture sur bois d’Oswego Area Karvers, qui se réunit de 9 h à midi les vendredis au Oswegoland Senior and Community Center. (Eric Schelkopf)

Le groupe est dirigé par Mike Noland. Les membres ont la chance de socialiser et de voir sur quoi chacun travaille.

Le centre pour personnes âgées et communautaires d’Oswegoland dessert tout le comté de Kendall ainsi que les comtés de Kane, DuPage et Will. Bien que la majorité des personnes qui utilisent le centre soient âgées de 60 ans et plus, des personnes plus jeunes utilisent également le centre.

«Nous avons offert des cours et des cliniques de pickleball et cela a en quelque sorte attiré les 30 ans, les 40 ans et les 50 ans également», a-t-elle déclaré. « Vous êtes les bienvenus ici si vous avez la trentaine et vous êtes les bienvenus ici si vous avez 90 ans. C’est pour tout le monde.

Elle aime voir l’intégration des âges.

« J’ai 45 ans et je prends des cours ici, dit Bergeron. « Il se passe des choses incroyables ici. »

Le centre dispose d’une camionnette pour assurer le transport de ceux qui en ont besoin. Il l’utilise également pour faire des excursions d’une journée.

Plus d’informations sur le centre pour personnes âgées et communautaires d’Oswegoland sont disponibles sur son site Web à oswegoseniorcenter.org.