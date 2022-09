Tasse a reçu l’autorisation 510(k) de la FDA pour son dispositif de prélèvement sanguin en forme de patch, le Tasso+.

Le dispositif comprend une lancette, qui adhère au bras, qui se connecte à un tube à essai pour la collecte. Une fois que les utilisateurs se sont frottés le bras ou ont utilisé une compresse chauffante et désinfecté le site de test, ils appuient sur un bouton à l’avant de l’appareil pour commencer à prélever du sang capillaire. Ensuite, le tube peut être retiré et envoyé à un laboratoire pour analyse.

Selon Tasso, il faut généralement 10 à 15 minutes pour terminer le test. Le Tasso+ nouvellement autorisé sera disponible au quatrième trimestre de cette année.

La société a déclaré le dégagement permettra aux sociétés pharmaceutiques d’utiliser l’appareil pour des essais cliniques décentralisés, tandis que les systèmes de santé et les médecins pourraient l’utiliser pour les soins aux patients.

“Avec l’intérêt continu de l’industrie pour les essais cliniques décentralisés et les diverses applications de test, la demande pour nos solutions de prélèvement sanguin de haute qualité, pratiquement indolores et pratiques est à un niveau record”, a déclaré Ben Casavant, PDG et cofondateur de Tasso, dans un communiqué. .

“Cette autorisation de dispositif médical de classe II de la FDA contribuera à améliorer les soins aux patients en soulageant les goulots d’étranglement traditionnels liés à la phlébotomie et en permettant à davantage de personnes d’obtenir les tests dont elles ont besoin au moment où elles sont nécessaires. Nous sommes ravis de débloquer une nouvelle vague d’opportunités commerciales importantes pour l’entreprise et de diriger l’industrie vers l’avenir des tests à distance.”

LA GRANDE TENDANCE

Tasso a été fondée il y a une dizaine d’années par les cofondateurs Casavant et Erwin Berthier, qui occupe le poste de directeur de la technologie. La société était incubé dans l’accélérateur Cedars-Sinai Tech Stars en 2017, et deux ans plus tard, il a levé une série A de 6,1 millions de dollars.

La startup a marqué un autre 17 millions de dollars en 2020suivi d’un énorme tour de série B de 100 millions de dollars à la fin de l’année dernière.

Tasso possède deux autres dispositifs de prélèvement sanguin, qui n’ont pas encore reçu l’autorisation 510(k) de la FDA. Le Tasso-M20 délivre des échantillons de sang séché, tandis que le Tasso-SST propose des échantillons de sang préparés sans anticoagulation.

Parmi les autres entreprises visant à apporter davantage de tests de laboratoire à domicile, citons Everlywell, Cue Health et l’acteur traditionnel Labcorp, qui s’est récemment associé à Getlabs pour proposer une collecte d’échantillons à domicile. Le géant de la télésanté Teladoc s’est également récemment étendu à la collecte à domicile pour son programme de soins primaires grâce à une collaboration avec Scarlet Health.

Depuis la pandémie de COVID-19, les essais cliniques décentralisés ont également gagné en traction. La plate-forme DCT Medable, qui a levé 304 millions de dollars en financement de série D l’année dernière, a annoncé cette année des partenariats avec CVS ​​et la société d’appareils connectés Withings.

D’autres offrant la technologie DCT incluent uMotif, Curebase et Reify Health.