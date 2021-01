Tasmania Berlin prend le terrain dans le 1965-66 dirigé par Becker, à droite, qui était leur capitaine cette saison. Werner OTTO / ullstein bild via Getty Images

Samedi dernier, lorsque le tour du chapeau de Matthew Hoppe, 19 ans, a valu à Schalke 04 sa première victoire en Bundesliga en près d’un an, un homme de 82 ans s’est assis dans les bureaux d’une maison d’édition à Berlin et a célébré les buts du jeune américain peut-être plus que les joueurs de Royal Blues sur le terrain de la Veltins Arena.

Cet homme, Hans-Gunter « Atze » Becker, s’est retourné et a demandé: « D’où vient ce garçon? A-t-il déjà joué pour eux? C’est sensationnel ce qu’il fait. Il a utilisé ces chances qu’un pro expérimenté n’aurait jamais pris au milieu d’un mauvaise course comme celle-ci. C’est un héros national à Gelsenkirchen maintenant! Et nous avons gardé notre record. «

– Schalke’s Hoppe: La prochaine sensation américaine en Allemagne?

– La chute de Schalke: dette croissante, troubles des joueurs et aucun espoir

Plus tôt dans la journée, une voiture a récupéré Becker, ancien capitaine de Tasmanie à Berlin, à son domicile et l’a conduit au nord, en plein cœur de Berlin. La plus grande maison d’édition allemande, Springer media, l’avait invité à regarder le match de Bundesliga opposant le FC Schalke 04 et le TSG Hoffenheim dans leurs bureaux.

Cela fait 55 ans que le Tasmania Berlin (apparemment nommé pour l’endroit en Australie où les fondateurs du club allaient vivre au tournant du 20e siècle) a établi sa marque historique: 31 matchs consécutifs sans victoire avant de compléter le 1965- Saison 1966 avec deux victoires, quatre nuls et seulement 10 points en 34 matchs. Ils ont été relégués après avoir marqué 15 buts et en avoir concédé 108, soit une moyenne de plus de trois par match.

Ces chiffres étaient apparemment sûrs pour l’éternité et ils définiraient l’identité de la Tasmanie Berlin – « Cette histoire fait simplement partie de Tas. Il est vrai que notre seule saison de Bundesliga remonte à cinq décennies et demie, mais nous sommes toujours un sujet dans tout le pays « , a déclaré le président du club, Almir Numic, dans une interview en décembre – bien que le club n’ait pas l’intention d’écrire une telle histoire.

Contrairement au reste de l’Allemagne, où la croissance Schadenfreude Le sort de Schalke est devenu incontrôlable – jusqu’à la victoire du week-end dernier, Schalke avait disputé 30 matchs sans victoire, un peu moins que la marque historique de Tasmanie Berlin – Becker était enraciné pour le Royal Blues. De grandes parties du monde du football attendaient que Schalke continue d’échouer et égaler un record de championnat que personne ne pensait pouvoir battre – surtout pas ceux comme Becker, dans l’équipe de Tasmanie qui a établi la norme ignominieuse lors de la saison 1965-1966.

Le groupe d’amateurs et de semi-pros de Tasmanie Berlin a concédé 108 buts en 34 matchs cette saison-là, soit une moyenne de plus de trois par match. Werner OTTO / ullstein bild via Getty Images

En fin de compte, Schalke, qui était son quatrième entraîneur en un an lorsque l’ancien entraîneur de Tottenham Hotspur, Christian Gross, a pris la relève le 27 décembre, a échoué un match avant de rejoindre la légendaire équipe de Berlin pour la pire course de l’histoire du football professionnel allemand grâce au Victoire 4-0 sur Hoffenheim.

« Je n’ai même jamais pensé que quiconque s’en approcherait », a déclaré Becker, un défenseur pendant ses jours de jeu, à ESPN. « Ces jours-ci, les clubs ont tellement d’options pour mettre fin à une course comme celle-là. Ils peuvent acheter des joueurs, ils peuvent engager des psychologues. Nous n’avons pas été capables de faire cela. C’était des moments différents. »

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Faites le choix de Bundesliga, Serie A pour courir la chance de gagner un abonnement ESPN +!

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Sur le chemin de la maison d’édition, le voyage de Becker le conduisit devant l’ancien aéroport de Tempelhof, un parc de loisirs géant depuis la fermeture de l’aéroport du centre-ville en 2008. Il se souvint de ce que c’était de sauter dans des avions là-bas en 1965- Saison 1966. Cette année-là, il était un invité fréquent à l’aéroport. Il a rappelé comment il montait à bord de l’avion à Berlin-Ouest pour survoler l’ancienne République démocratique allemande et atterrir dans une ville d’Allemagne de l’Ouest où généralement l’équipe qu’il dirigeait, Tasmania Berlin, concédait quelques buts, ne récoltait aucun point – ils ne font match nul qu’une fois en 17 matchs – puis retournent dans la ville divisée.

Juste avant d’atterrir sur le chemin du retour, s’ils regardaient vers le sud, ils pouvaient voir leur ancien terrain de club, le Werner-Seelenbinder-Sportpark.

« Au moment où nous avons joué notre dernier match à l’extérieur – contre Schalke 04, de toutes les équipes – le club était à court d’argent. Nous avons quitté Berlin en autocar le matin, nous sommes allés jusqu’à Gelsenkirchen, qui fait plus de 500 kilomètres. loin, a quitté l’entraîneur, a fait un petit échauffement [routine] et joué. Nous avons perdu 4-0 ce jour-là, ce qui était bien. «

Becker a déclaré à propos de cette saison: « De nos jours, les clubs ont tellement d’options pour mettre fin à une course comme celle-là. Ils peuvent acheter des joueurs, ils peuvent engager des psychologues. Nous avons joué à des moments différents. Bruno Scholz / ullstein bild via Getty Images

En 1965, la Tasmanie n’a découvert qu’elle devait jouer en Bundesliga que trois semaines avant le premier match de la saison. Hertha Berlin, le plus grand club de la ville divisée, avait été relégué en raison d’irrégularités financières; ils avaient payé des frais d’inscription pour les joueurs, ce qui était alors interdit. Mais pour des raisons politiques, la FA allemande a insisté pour qu’un club basé à Berlin fasse partie de la Bundesliga, la ligue de football ouest-allemande qui est devenue professionnelle en 1963 avec 16 membres fondateurs. La promotion forcée de la Tasmanie dans la ligue a également eu pour effet secondaire de rester Schalke 04 en Bundesliga malgré sa fin de classement la saison précédente.

Un côté amateur de part en part, les joueurs de Tasmanie Berlin étaient en vacances dans toute l’Europe au moment où les nouvelles ont filtré. Becker était à la plage de Scharbeutz et se souvient qu’un de ses voisins est venu vers lui et lui a dit qu’il devait retourner à Berlin.

« C’était à la radio », a déclaré Becker, et donc tous les joueurs ont terminé leurs vacances et ont eu 14 jours pour se préparer pour l’élite du football allemand.

«C’était une impossibilité absolue», dit Becker. « Juste comme rester éveillé [in the Bundesliga]. Je l’ai vu tout de suite. Mais le club nous a dit que nous devions quitter notre emploi et devenir des professionnels. Je n’étais pas intéressé à laisser le football détruire mon existence. J’étais dans la fonction publique depuis quelques années déjà et j’ai dit au club que je ne quitterais pas mon travail », se souvient-il avec un large accent local.

«Je leur ai dit que nous ne serions des pros que pendant neuf mois, et ils ont demandé pourquoi.« Parce que nous allons descendre », ai-je répondu, mais ils ne voulaient pas le prendre. que, avec une certitude presque absolue, exactement cela se produirait. «

Plusieurs des coéquipiers de Becker ont quitté leur emploi quotidien pour pouvoir se plonger dans l’aventure de la Bundesliga. « Quand il est devenu clair que nous serions relégués, ils ont dit que j’étais une diseuse de bonne aventure, mais je n’étais que réaliste à l’époque. »

Le Bayern Munich, à droite, a battu la Tasmanie Berlin à deux reprises au cours de cette saison fatidique. von der Becke / ullstein bild via Getty Images

Quoi qu’il en soit, la Tasmanie a réussi à exciter toute la ville. Lorsqu’ils ont disputé leur premier match contre Karlsruhe le 14 août 1965, plus de 81 000 fans ont franchi les portes de l’Olympiastadion et la pure euphorie de l’occasion a contribué à les amener à une victoire 2-0. Mais une fois la joie passée, les supporters ne se sont plus présentés au stade qu’ils utilisaient désormais, car leur domicile, le Werner-Seelenbinder-Sportpark, près de l’aéroport de Tempelhof, ne remplissait pas les conditions requises pour un stade de Bundesliga.

« Au moment où nous avons affronté le Borussia Monchengladbach en janvier, il n’y avait que 827 supporters à l’Olympiastadion », a déclaré Becker.

Cependant, ceux qui étaient là l’ont fait sentir comme un événement familial. Lors d’un des matches sans supporters, la femme de Becker donnait naissance à leur fils et il se souvient du stade en chantant: « Achetez-nous un tour, achetez-nous un tour! »

jouer 1:58 Kasey Keller et Steve Cherundolo se demandent si son tour du chapeau est un signe de choses à venir pour Matthew Hoppe.

C’était l’un des nombreux souvenirs qui ont refait surface ces dernières semaines alors que Schalke 04 se rapprochait du record, le club nommé d’après l’île australienne de Tasmanie qui faisait soudainement la une des journaux. La rumeur a atteint tous les coins du monde que non seulement le puissant Schalke 04 était sur le point de devenir la pire équipe de Bundesliga de tous les temps, mais que les détenteurs du record s’y opposaient activement.

« [The losing record is] fait partie de notre identité », a déclaré le président du club Numic à ESPN en novembre.

Numic avait repris la présidence du club plus tôt en 2020 et avait de grands projets. Le club, qui a été réformé après la dissolution de la Tasmanie à Berlin au début des années 1970 en raison de difficultés financières, avait suivi de près les progrès de Schalke tout au long de la séquence. Sous la direction de Numic, le club a rénové son modeste stade et construit un nouveau casino; les fans ont aidé avec le travail, en maintenant la distance sociale du mieux qu’ils pouvaient. Lorsque les fans ont été autorisés à revenir pour une brève période l’été dernier, pendant la pandémie, ils sont apparus en grand nombre – certains d’entre eux, comme Hans-Joachim « Jockel » Posinsiki, étaient même membres de cette ancienne équipe de Bundesliga des années 1960.

Dans sa forme actuelle, le club est en plein essor, joue un football passionnant et était en tête de la NOFV-Oberliga Nord – une ligue dans le cinquième niveau de la pyramide du football allemand – lorsque le football s’est de nouveau arrêté en novembre, exactement comme celui de Schalke » les efforts « pour prendre le record de Tasmanie se sont accélérés.

« Je pense que je sais ce que cela a ressenti pour eux », a déclaré Becker. « C’est comme marcher dans un marais, essayer de faire demi-tour, mais il n’y a pas de retour. Tu es coincé. C’était comme ça pour nous il y a toutes ces années. »

Samedi dernier, le président du club, Numic, a regardé Schalke du casino SV Tasmania Berlin pour suivre leurs progrès. « Nous nous sommes engagés pour eux », dit-il, révélant qu’il soutient le plus féroce rival de Schalke, le Borussia Dortmund. « Mais mon cœur de Tasmanie battait plus fort. »