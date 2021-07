Tashkhan gagne à nouveau pour Ellison | Nouvelles de course

Brian Ellison était ravi de voir Tashkhan remporter une deuxième victoire à Haydock cette saison avec une performance décisive dans le Handicap bet365 de 100 000 £.

Acheté en privé à l’entraîneur irlandais Emmet Mullins après avoir gagné à Navan au printemps, le garçon de trois ans s’est déjà avéré un achat judicieux pour ses nouvelles relations.

Vainqueur dans le Merseyside en mai, le fils de Born To Sea n’a pu terminer que neuvième dans les King George V Stakes à Royal Ascot le mois dernier, mais semblait beaucoup plus à l’aise sur un sol ramolli par la pluie.

Monté par le prétendant de 5 livres Harry Russell, la chance de 16-5 déplacée s’est éloignée d’une longueur et demie d’avance sur Summer’s Knight pour laisser son entraîneur envisager une apparition au festival Ebor du mois prochain à York.

Ellison a déclaré: « Il adore ce terrain. Nous sommes allés à Ascot et nous ne voulions pas vraiment le diriger, mais nous avons décidé de le laisser tenter sa chance.

« C’est un vrai cheval. Il a gagné pour Emmet Mullins sur une note dans les années 50 et nous lui avons demandé s’il était à vendre et il a dit qu’il l’était.

« Je peux voir pourquoi il l’a vendu parce qu’il ne montre absolument rien à la maison, mais j’aime ce type de chevaux qui le font sur la piste.

« Il est dans la John Smith’s Cup, mais nous allons probablement attendre et regarder le Melrose.

« Je ne pense pas qu’il ira n’importe où s’il n’y a pas de jus dans le sol, cependant. »

Young Fire a décroché son troisième parcours et son succès à distance dans le Each Way Extra At bet365 Handicap.

Le joueur de six ans avait déjà remporté deux renouvellements consécutifs du même handicap de septembre pour l’entraîneur David O’Meara et est revenu avec de solides réclamations après des efforts successifs.

Avec la pluie du matin qui tournait en sa faveur, Young Fire a terminé en beauté avec une chance de 15 à 2 sous une course au bon moment de Danny Tudhope pour se lever et battre Gifted Ruler de trois quarts de longueur.

« Ce sol (mou) est un gros plus pour lui – ce sont ses conditions », a déclaré le jockey.

« Il a couru 96 aujourd’hui, ce qui est sa dernière marque de victoire. C’est un bon cheval à son époque et il a bien couru cette année sans gagner.

« C’est un cheval délicat qui a besoin que les choses tombent bien. Il a besoin qu’elles aillent vite, aime traverser les chevaux et ne pas y arriver trop tôt – je suis content qu’il soit parti et qu’il l’ait fait aujourd’hui. »