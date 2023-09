Tasha K s’excuse enfin auprès de Cardi B dans un long discours

La saga entre Cardi B et Tasha K continue.

Dans une conversation partagée avec X, on peut entendre Cardi réagir aux critiques de Joe Budden concernant sa nouvelle collaboration avec Megan Thee Stallion, « Bongos ».

En plus du fait que Budden n’aime pas la chanson, Cardi a souligné le fait que le podcasteur s’est lié avec plusieurs personnes qui se sont opposées à elle, dont la YouTubeuse Tasha K. Le rappeur a poursuivi en mentionnant que Tasha avait raconté de nombreux mensonges à son sujet et l’avait accusée. de choses qui auraient pu nuire à sa carrière.

« J’ai juste l’impression qu’il a juste un problème avec moi », a déclaré le rappeur à propos de Budden. « Et c’était au-delà de la critique de ‘Bongos’. C’est comme si vous aviez invité des salopes qui disaient les conneries les plus grossières et les plus méchantes.

En réponse à la vidéo de Cardi, Tasha K a pris X pour se défendre, même si elle a également fini par présenter des excuses. Elle a également demandé au rappeur d’accepter les « modalités de paiement équitables » qu’elle lui a proposées.

Elle a commencé:

« 1. #CardiLe papa de n’a JAMAIS violé un enfant à ma connaissance ! Il n’y a PAS une seule vidéo ou tweet sur ma plateforme qui affiche cette déclaration ! Je n’ai jamais été POURSUIVÉ ni trouvé responsable de cette déclaration ! 2. #Cardi a RÉVÉLÉ dans une vidéo qu’elle a drogué et volé des hommes pour payer son temps en studio. Je n’ai jamais payé quelqu’un pour mentir et dire que Cardi B les avait drogués et volés. Je n’ai jamais été poursuivi ni reconnu responsable de cette déclaration ! 3. #Cardi le mari de b a été accusé par #SugeKnights petite amie actuelle de celui qui a couché avec Offset. Elle a envoyé des SMS et un numéro qui se trouvait être #Décalages. Je n’ai jamais cherché son adresse ni celle de ses parents sur Google ! Ceci est un mensonge! Je n’ai jamais été poursuivi ni reconnu responsable ! »

Tasha a continué à énumérer ses clarifications, en écrivant ensuite : « 4. Votre blogueur préféré #Unlovelyti a dit que vous lui aviez dit que vous aviez peur de publier votre fille parce qu’elle était sombre en justice pour les choses que vous aviez dites sur les femmes à la peau foncée dans le passé ! Je n’ai jamais été poursuivi ni trouvé responsable de cette déclaration ! #Culture est extrêmement beau ! 5. StarMarie, votre ex-collègue du Sues Strip Club a fait des allégations de MST à votre sujet sur ma plateforme que j’ai publiée ! Elle a également affirmé que vous participiez à des activités extrascolaires en dehors des heures normales. StarMarie a également affirmé que vous utilisiez des substances illégales. Vous avez également des vidéos de vous faisant ces prétendues allégations. J’ai été POURSUITE par vous parce que j’ai refusé de retirer les vidéos et de vous présenter des excuses publiques pendant cette période ! J’ai en effet été jugé responsable de ces déclarations que StarMarie a faites à votre sujet ! Et il a été condamné à vous payer 4 millions ! C’est vrai! »

«5. Je suis actuellement devant le tribunal des faillites pour tenter d’élaborer un plan de paiement équitable pour vous payer pour les problèmes survenus sur ma chaîne », a poursuivi Tasha. « J’ai également choisi, PAS une ordonnance du tribunal, de ne pas faire de vidéos sur vous parce que vous êtes sensible ! J’ai également dit au tribunal hier que vous ou vos avocats n’avez jamais tenté de parvenir à un règlement. Vous voulez que je sorte de chez moi, fauché, et que mes enfants n’aillent pas à l’université ! Vos avocats ne continuent de vous facturer que 100 000 $ plus une semaine, à la recherche de l’argent que nous n’avons pas ! Mais je peux l’obtenir. Au fil du temps. Vos avocats ont encaissé les 4 millions qui vous sont dus en vous faisant simplement payer en vous maintenant en contentieux du fait de votre manque d’éducation. Ils jouent sur le fait que vous voulez simplement que ma plateforme soit supprimée à cause de mon OPINION sur vous ! Et tu ne veux pas que les autres me donnent une tribune. Ils savent que vous paierez n’importe quel prix pour le faire baisser et ils comptent là-dessus ! »

Cependant, le fait est que Mon #MultiMilliards de #Les spectateurs sur les réseaux sociaux, vous avez construit cette plateforme et continuez à construire cette plateforme sans prononcer votre nom dans aucune vidéo ! Si j’étais vous, je me concentrerais sur la promotion #Bongos et ne pas promouvoir le #Winos, acceptons les modalités de paiement équitables et laissons tous les deux 2018 derrière nous ! Cela nous épuise financièrement tous les deux. Mais PAS les avocats !