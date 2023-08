Sans le camion, la vlogger affirme que ses actifs ne s’élèvent qu’à 12 000 $. Et cela ne compte pas beaucoup tout en devant plus de dix fois ce montant en impôts. Tasha doit à l’IRS 150 000 $ et 30 000 $ d’impôts sur le revenu.

Tasha K répète « Je ne l’ai pas compris » devant le tribunal de la faillite pour le jugement de poursuite en diffamation de Cardi B

Cardi reste le plus grand créancier de Tasha après que la poussière se soit apaisée de la poursuite en diffamation. Tasha a accusé Cardi d’avoir travaillé comme escorte dans le passé, d’avoir consommé des drogues dures et d’avoir une MST. Bien qu’ils aient nié toutes les allégations, ils ont tout de même blessé la vie personnelle et professionnelle de l’ancienne star de télé-réalité.

La rappeuse a gagné 1 million de dollars en dommages-intérêts, 250 000 dollars en frais médicaux pour réfuter les allégations, 1,5 million de dollars en dommages-intérêts punitifs et 1,3 million de dollars supplémentaires pour ses honoraires d’avocat.

« Clairement [Tasha] n’a pas la capacité de payer le [Cardi] jugement dans son intégralité », a admis l’avocat de Tasha devant le tribunal. Elle espère « régler à l’amiable le [Cardi] jugement », très probablement avec un plan de paiement en vertu du chapitre 11, qui permettra à Tasha de poursuivre son activité.

Malheureusement, cette affaire inclut de continuer à parler de la vie personnelle de Cardi.

La star du « WAP » a dû arrêter les recouvrements pendant la procédure de mise en faillite. Cela ne l’a pas empêchée de faire de la criminalistique financière. Elle a également déposé des assignations à comparaître pour les dossiers financiers du mari de Tasha,

Cardi n’a pas encore répondu aux dernières demandes de mise en faillite de Tasha. Il sera intéressant de voir à quel point « à l’amiable » la reine de « You got beef with me forever! » sera. Tasha K a ajouté de l’huile sur le feu avec un commentaire astucieux sur la mort de Cardi et Takeoff.

Puisque Tasha voulait être drôle, Cardi a juré de devenir hilarante dans le stand sur « Jealousy ». Les fans ont chronométré ses barres sur une « mauvaise chienne au corps avec les dents jumbo » détestant comme référence à Tasha K.

Ouf, bonne chance pour sortir de la dette avec Cardi B, Tasha K ! Vous allez en avoir besoin !