Tasha K dépose le bilan après un procès de 4 millions de dollars contre Cardi B

Tasha K doit encore Cardi B du procès de 4 millions de dollars et a déposé son bilan avec seulement 95 $ sur son compte bancaire.

Malgré les accusations selon lesquelles Tasha est une accusée impitoyable dans l’affaire de diffamation de Cardi, elle n’est toujours pas tirée d’affaire. La conversation de quartier a initialement rapporté que Tasha K, dont le vrai nom est Latasha Kebe, a déposé le bilan du chapitre 11 le 25 mai. Contrairement à d’autres formes d’allégement de la dette, le chapitre 11 n’effacera pas son ardoise avec le rappeur « Clout ».

En vertu du chapitre 11, un débiteur peut conserver ses actifs afin que son entreprise puisse rester à flot tout en respectant un plan de paiement approuvé par le tribunal pour la dette. L’équipe juridique de Cardi devrait accepter le compromis de remboursement.

Le dossier de faillite du chapitre 11 de Tasha K révèle qu’elle n’a que 95 $ sur son compte bancaire.

Une exigence de dépôt pour le chapitre 11 est la liste de chaque centime de revenu, d’actifs et de passifs impayés. Selon Radars en ligne, la vlogger a entre 50 000 $ et 100 000 $ d’actifs, y compris sa voiture, ses meubles, ses bijoux et ses vêtements.

Les dettes comprennent 14 000 $ envers les banques et American Express, 53 000 $ sur sa voiture, 3,38 millions de dollars restants envers Cardi, et l’onglet juridique de Tasha est toujours en cours. Elle doit également un montant inconnu d’arriérés d’impôts. Lorsque Tasha K s’est finalement rendue après perdre un appel en avrilelle a dit que Cardi reçoit « les premiers dibs après le paiement de cette facture de l’IRS ».

Tasha et son mari gagnent 30 000 $ par mois avec 22 000 $ de dépenses. Elle aurait gagné 134 000 dollars en 2022 et 156 000 dollars en 2021. Même après les milliers de dollars déjà collectés, ce n’est encore qu’une goutte d’eau pour rembourser Cardi.

Au moment du dépôt, Tasha n’avait que 95 $ sur son compte courant Chase. Bien qu’un millionnaire vérifiant un vlogger semblerait généralement exagéré, Tasha était la cruelle et mesquine qui l’a provoqué elle-même.

Tasha K a refusé de s’excuser d’avoir diffamé Cardi B, et cela lui a coûté 4 millions de dollars.

Tasha K aurait pu éviter les années de drame judiciaire et d’endettement massif. Tout ce qu’elle avait à faire était de s’excuser et de rétracter les mensonges. En tant que mère, Cardi a d’abord eu pitié de son ennemi juré en ligne. Au lieu de cela, l’influenceuse a doublé et triplé sur le boeuf jusqu’à ce qu’elle perde au tribunal.

Tasha K a perdu le procès en diffamation pour avoir prétendu à tort que Cardi était une escorte, avait une MST et consommait des drogues dures. La star de « Bodak Yellow » a témoigné que les accusations sans fondement causées détresse émotionnelle extrême et a tendu son mariage avec Offset.

Cardi ne s’est pas encore présentée au tribunal de la faillite, mais elle ne joue pas à récupérer ses pièces. Tasha a avoué qu’elle « n’a pas compris », mais cela n’a pas arrêté les collections. L’équipe juridique du rappeur a déposé des requêtes pour garnir les salaires de la page YouTube de Tasha et saisir la propriété de Tasha.

C’est devenu une plaisanterie courante que Tasha K soit partie en courant pour éviter le paiement. L’année dernière, elle est apparue sur Instagram avec un « nouveau départ » au Maroc. Elle a nargué le gagnant du Grammy avec une offre pour les devises locales.

« Puisque votre fav n’arrête pas de MENDIER pour ces petites pièces, demandez-lui comment elle veut les 4 millions ? En francs guinéens ou en shillings ougandais ? Tasha a écrit dans un maintenant supprimé Publication Instagram.

Maintenant, il semble que rien n’est drôle à part l’argent de Tasha K, et Cardi rit jusqu’à la banque. Sis aurait dû écouter quand Cardi est emblématique LHH Citation : « Si une fille a du boeuf avec moi, elle va avoir du boeuf avec moi POUR TOUJOURS ! »