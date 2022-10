Tasha K a essayé d’appâter Nicki Minaj dans l’ombrage de l’étalon Megan Thee

Arrêtez pendant que vous êtes 4 millions de dollars derrière, soeurette !

Qu’est-ce qui pourrait mal tourner lorsque deux des personnes les plus controversées sur Internet se connectent sur Instagram Live ? Un moment très bizarre de tentative de provocation, c’est quoi.

Tasha K est de retour à ses bouffonneries antagonistes comme si elle avait de l’argent pour un procès de célébrité à la banque. Tout en restant mal après avoir perdu un procès en diffamation de plusieurs millions de dollars à Cardi Ble troll insignifiant a tenté de susciter un nouveau drame pour l’autre moitié du « WAP » duo. Après un réseau social marathon de boeuf rap avec Latto, Nicki Minaj a pris une pause pour casser Internet pour se reposer sur son trône. Parlé rapporte que pendant que Minaj était avec désinvolture sur IG Live, Tasha K a tenté de la provoquer dans l’ombrage Megan toi étalon.

Dès que le tristement célèbre vlogger a rejoint Nicki’s IG Live, le nom de Megan était sur le bout de sa langue. Dans un clip viral, Tasha a accusé Megan (et ses amis) d’avoir vandalisé une maison qu’elle louait Teyana Taylor.

«Nous parlons juste de Megan, tu sais qu’elle a foutu la maison de Teyana. Teyana a dû vendre cette maison… à cause de tous les dommages causés à cette maison », a déclaré Tasha, faisant référence aux sujets de sa propre émission.

Nicki regarda autour d’elle avec confusion et demanda à quelle maison Tasha faisait référence. Tasha en a ri et a continué la portion de thé non sollicitée.

« Vous connaissez cette maison que Teyana Taylor a vendue. Tu sais que Megan louait cette maison. Et c’est pourquoi elle et [stylist] JE Roi est tombé », a-t-elle poursuivi.

Après 30 secondes de regards vides maladroits, Tasha a compris l’allusion et a essayé de changer de sujet pour poser des questions sur la nouvelle musique. « Suis-je confus ? Est-ce que tout le monde est confus ? » Nicki a demandé, essayant de relier les points.

“Teyana Taylor a vendu la maison qu’elle louait à Megan Thee Stallion. Bien sûr, nous allons dire “prétendument”, au cas où certains détails seraient erronés. Cependant, c’est la même maison à laquelle Teyana a dû mendier de l’argent parce que Megan, la maison a été vandalisée par son peuple », a expliqué Tasha.

Megan a rapidement eu vent du comportement louche de la blogueuse elle-même et a tweeté “Bizarre”.

Tasha a poursuivi en affirmant qu’elle avait détaillé les dommages allégués à la cour avant et à l’arrière de son émission. En juin, TMZ a rapporté Teyana et son mari Imane Shumpert ont vendu leur maison pour 4 millions de dollars, mais il n’y avait aucune mention de ces dommages présumés.

Même les Barbz, qui ne fuient jamais le drame, ont averti Nicki de ne pas mordre à l’hameçon. Elle a lu un commentaire d’un fan lui disant “d’abandonner la mission!” Peut-être que Tasha doit suivre le même conseil et se concentrer sur les millions de dollars qui pèsent sur sa propre tête.

Le célèbre blogueur KenBarbie a publié les reçus sur Twitter, affirmant confirmer les détails avec “des sources directement liées à la situation qui ont fourni la VÉRITÉ”.

Selon KenBarbie, Megan n’a loué chez Teyana que pendant une courte période de 2019 à début 2020. Le blogueur a également affirmé que Megan ne s’était séparée du styliste EJ King que bien plus tard, après «l’incident des conservateurs, qui a eu lieu en juillet 2020. »

Tasha s’est reconnectée pour doubler ses accusations. Cependant, KenBarbie a doublé en disant: “La vérité est venue du côté de Teyana et EJ.”

“Pour ceux qui essaient de corriger l’histoire, il n’y a rien à vraiment corriger. C’est comme ça. Et EJ n’a jamais nié ces 80 000 $, d’accord ? Et Teyana ne va pas nier ce vandalisme et Megan non plus », a déclaré Tasha, se frayant un chemin dans un autre procès.

Les blagues s’écrivent lorsque Tasha K appelle quiconque pour avoir prétendument menti au sujet de dettes impayées. Bien que Nicki ait semblé perdue pendant l’histoire louche de Tasha, beaucoup pensent que c’était intentionnel puisqu’elle a invité la femme que Cardi B a poursuivie en justice à rejoindre son IG Live.

https://twitter.com/bonjourplaygirl/status/1583658977442689025

Aïe ! Selon vous, qui était vraiment derrière le drame sur IG Live de Nicki Minaj avec Tasha K ?