Tasha Ghouri rompt son silence et réagit à la « querelle » avec les filles de Love Island

La finaliste de LOVE Island, Tasha Ghouri, a réagi aux rumeurs d’une « querelle » entre ses co-stars féminines.

La bombe blonde Tasha, 24 ans, a rejeté les allégations de prise de bec après le récent coup de Paige Thorne contre les couples restants.

Trois mois après avoir quitté la villa, Tasha, 24 ans, et son petit ami hunky Andrew Le Page se portent bien – ainsi que les finalistes Luca Bish et Gemma Owen et les gagnants Ekin-Su et Davide.

Mais leur co-star Paige – qui s’est séparée de son petit ami “joueur” Adam Collard quelques semaines après avoir quitté la villa – a fait craindre qu’il y ait des problèmes au paradis.

Lorsqu’on lui a demandé qui était le « plus faux couple », Paige a déclaré au podcast Saving Grace : « Tout ce que je vais dire, c’est qu’il reste combien de couples, trois ? Vraiment, il n’y en a que deux.

Depuis la guerre des mots de Paige, elle a été snobée par Gemma et Ekin-Su.

Tasha, qui a été la première star sourde de Love Island, a dévoilé une sculpture au Roundhouse de Londres pour célébrer les incroyables réalisations du rappeur britannique sourd Signkid.

Elle a déclaré au Sun: “Je suis restée en contact avec tout le monde.”

Tasha a ajouté : « C’est difficile, nous sommes tous très occupés.

«Parfois, je ne peux pas suivre parce que tout le monde le brise.





“C’était tellement agréable de voir tout le monde aux National Television Awards et à Pride of Britain.

«Nous nous rattrapons tous et passons une très bonne nuit ensemble.

« Il y a de la place pour tout le monde. C’est pourquoi il n’y a pas de compétition entre les filles. Les filles et les garçons s’éclatent.

“Chacun a des objectifs et des rêves différents.

« Je suis sur mon propre chemin.

“Je suis tellement fier de tout le monde.”

Tasha s’est associée à la Loterie nationale pour aider à célébrer les incroyables réalisations du rappeur britannique sourd Signkid, en dévoilant une sculpture époustouflante au Roundhouse.

Il fait partie de la dernière campagne de la Loterie nationale, The People’s Portraits, qui s’efforce de récompenser le travail incroyable des héros locaux à travers le Royaume-Uni.

La campagne met en lumière la façon dont les 30 millions de livres sterling collectés par semaine par les joueurs de la loterie nationale vont à de bonnes causes à travers le Royaume-Uni.

