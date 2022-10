Tasha Ghouri et Andrew Le Page de Love Island font allusion au mariage après avoir emménagé ensemble à Thorpe Park Fright Night do

Tasha Ghouri et Andrew Le Page de LOVE Island ont fait allusion au mariage alors qu’ils se réunissaient ensemble au lancement de Fright Night à Thorpe Park.

Cela est venu après que le couple amoureux ait fait passer leur relation au niveau supérieur en emménageant ensemble.

Andrew et Tasha se sont rencontrés cette année dans la série de l’émission de rencontres ITV2 et ont quitté la villa ensemble il y a deux mois.

Le couple, qui a terminé quatrième de la finale de Love Island le mois dernier, est inséparable depuis.

Ce n’était pas différent lors de la célébration du 21e anniversaire du Thorpe Park Resort pour ses effrayantes nuits effrayantes jeudi soir où des stars telles que Joe Swash et Love Islanders Luca Bish, Paige Thorne, Liam Reardon et Demi Jones ont tous apprécié les festivités.

Une source a déclaré au Sun : « Tasha et Andrew étaient comme de vrais tourtereaux – ils ne pouvaient pas s’empêcher de s’embrasser et de se tenir la main. Les gens demandaient combien de temps avant qu’Andrew ne pose la question.

“Il a souri et a dit” j’espère que ce n’est pas trop long maintenant “, et Tasha a juste rigolé et rougi.”

En savoir plus sur Love Island ÎLE FAITES-LE Maya Jama remplacera Laura Whitmore en tant qu’animatrice de Love Island L’AMOUR EST DANS L’AIR Laura Anderson de Love Island alimente les rumeurs de romance avec Gary Lucy

Cela est venu après que le duo ait cherché des lieux de mariage lors de leur séjour au spa de luxe la semaine dernière.

Ils ont taquiné les fans dans une vidéo YouTube alors qu’ils se promenaient dans les magnifiques jardins d’un hôtel spa où ils séjournaient.

Tasha a dit: “Alors nous allons faire une petite promenade dans les jardins.”

“C’est une journée parfaite pour un mariage”, a-t-elle taquiné, avant de faire un panoramique sur Andrew.





Clairement, ne perdant pas de temps, Andrew, 27 ans, a révélé cette semaine qu’ils avaient emménagé dans leur nouvelle maison – et a dit aux fans que Tasha, 24 ans, lui avait laissé tout le gros du travail.

Il a déclaré: «Aujourd’hui, c’est le jour du déménagement, du bourdonnement. Mais devinez quoi… Je fais tout moi-même parce que Tasha a décidé d’aller se faire coiffer.

“Déconcertant. Une journée où nous devons être ensemble pour le faire. Mais, choc, elle se fait coiffer.

En savoir plus sur le soleil FAUCHEUSE Découvrez combien de temps vous vivrez – basé sur 8 facteurs surprenants ENVOYÉ Où en sont les acteurs de Hocus Pocus – tir de choc contre un cultivateur de cannabis et querelle toxique

Il a jeté un rapide coup d’œil à ses partisans dans l’une des pièces et a ajouté: «De toute façon, c’est un gâchis en ce moment. Mais aujourd’hui, c’est le jour du déménagement.

Il a dit plus tard: “D’accord, nous avons officiellement emménagé – même si j’ai fait tout le travail.”