Tasha Ghouri de Love Island suscite des rumeurs de querelle alors que seuls TROIS insulaires se présentent pour son lancement sur eBay

Tasha Ghouri de LOVE Island a déclenché des rumeurs de querelle après que seulement DEUX insulaires se soient présentés pour son lancement sur eBay hier soir.

Quelques semaines seulement après le retour de la danseuse de 24 ans au Royaume-Uni après son passage dans la villa, il a été révélé qu’elle avait décroché un énorme contrat avec la marque de mode avec la société de commerce électronique.

Tasha Ghouri de Love Island a déclenché des rumeurs selon lesquelles elle se serait brouillée avec le reste des insulaires[/caption]

Tasha avec Deji, Andrew, Danica et Dami[/caption]

Tasha était tout sourire avec son homme Andrew et Dami[/caption]

Tasha – qui s’est classée quatrième dans l’émission de rencontres ITV2 aux côtés de son petit ami Andrew Le Page, 27 ans – a annoncé son nouveau rôle en tant qu ‘«ambassadrice pré-aimée» du marché dans un message sur Instagram.

Mardi soir, Tasha a célébré son montage “Store of Pre-Loved Sparkle” avec eBay au 12e Knot Sea Containers à Londres.

Le fier petit ami Andrew était à ses côtés toute la nuit, mais seulement trois autres de ses anciennes co-stars étaient présentes.

Dami Hope, Danica Taylor et Deji Adeniyi ont également montré leurs visages.

Pas plus tard que la semaine dernière, Tasha a réagi aux rumeurs d’une « querelle » entre ses co-stars féminines.

L’étourdissant a rejeté les allégations de prise de bec après le récent coup de Paige Thorne contre les couples restants.

Trois mois après avoir quitté la villa, Tasha et Andrew vont toujours bien – ainsi que les finalistes Luca Bish et Gemma Owen et les gagnants Ekin-Su et Davide.

Mais leur co-star Paige – qui s’est séparée de son petit ami “joueur” Adam Collard quelques semaines après avoir quitté la villa – a fait craindre qu’il y ait des problèmes au paradis.





Lorsqu’on lui a demandé qui était le « plus faux couple », Paige a déclaré au podcast Saving Grace : « Tout ce que je vais dire, c’est qu’il reste combien de couples, trois ? Vraiment, il n’y en a que deux.

Depuis la guerre des mots de Paige, elle a été snobée par Gemma et Ekin-Su.

Tasha, qui a été la première star sourde de Love Island, a déclaré au Sun : “Je suis restée en contact avec tout le monde.”

Tasha a ajouté : « C’est difficile, nous sommes tous très occupés.

«Parfois, je ne peux pas suivre parce que tout le monde le brise.

“C’était tellement agréable de voir tout le monde aux National Television Awards et à Pride of Britain.

«Nous nous rattrapons tous et passons une très bonne nuit ensemble.

« Il y a de la place pour tout le monde. C’est pourquoi il n’y a pas de compétition entre les filles. Les filles et les garçons s’éclatent.

“Chacun a des objectifs et des rêves différents.

« Je suis sur mon propre chemin.

“Je suis tellement fier de tout le monde.”

La sélection eBay de Tasha, composée de 100 articles, comprend des robes à paillettes pré-aimées, des sacs à main et des montres de luxe pré-aimés remis à neuf et remis à neuf – et vous pouvez les acheter maintenant ici !

Tasha a provoqué une tempête sur le site[/caption]

Tasha avait l’air incroyable au lancement[/caption]

Andrew et Tasha avaient l’air très aimés[/caption]