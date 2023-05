Tasha Ghouri de Love Island se déshabille pour une lingerie en dentelle transparente pour de superbes nouvelles photos

La star de LOVE Island, Tasha Ghouri, avait l’air sensationnelle alors qu’elle se déshabillait en lingerie en dentelle pour sa nouvelle campagne Ann Summers.

Tasha – qui est devenue célèbre dans l’émission de rencontres ITV2 en 2022 – a montré sa silhouette incroyable dans une gamme de sous-vêtements sexy.

tashaghouri/Instagram

tashaghouri/Instagram

La star de télé-réalité, 24 ans, s’est glissée dans un body en dentelle noire avec un short en jean.

Elle a associé son look racé à des bottes de cow-boy à hauteur du genou et à une veste en cuir noire, avant d’abandonner la veste et de montrer son physique tonique.

Tasha portait ses tresses blondes lâches et a opté pour une palette de maquillage subtile pour la vidéo.

La star de la télévision a modelé un certain nombre de looks de la collection d’été.

Elle s’est ensuite pavanée dans son salon dans un haut marron, accessoirisé de chaînes superposées dorées, avant de porter un bikini beige avec une jupe asymétrique verte.

Tasha a ébloui dans un look final, ajoutant une touche de couleur avec un soutien-gorge jaune vif et orange, une jupe midi en jean et une chemise rose drapée autour de ses épaules.

Elle a légendé le message: «Styling des morceaux d’Ann Summers prêts pour la saison des festivals !!

“Mélanger des couleurs vives, des hauts de bikini et des bodys ! Qui d’autre est prêt pour l’été ?

La semaine dernière, Tasha a révélé son intention de déménager à l’étranger avec son petit ami Andrew Le Page.

Le couple amoureux loue actuellement dans l’est de Londres, mais pourrait échanger le Royaume-Uni contre des climats plus ensoleillés.

Dans une interview exclusive lors de la Semaine de sensibilisation aux sourds, Tasha a déclaré : « Nous aimerions certainement déménager à l’étranger à un moment donné, peut-être quand nous serons un peu plus âgés à la fin de la trentaine ou dans la quarantaine. Nous voulons avoir notre première maison à la campagne ici quelque part à la périphérie de Londres.

« Nous aimerions déménager à l’étranger à un moment donné parce que j’ai l’impression que vous voulez ce soleil. »

Tasha ne tarit pas d’éloges sur Andrew, 27 ans, et sur la façon dont il s’est adapté sans effort à ses besoins. elle est née sourde et a eu un implant cochléaire, un petit appareil électronique qui permet aux porteurs de traiter le son et la parole, depuis l’âge de cinq ans.

Elle a déclaré: «Il s’est adapté de manière incroyable. Parfois, il change mes piles pour moi.

« Si je suis si fatigué et que je m’endors sur le canapé, il comprend parfaitement.

« Il comprend les maux de tête auxquels je fais face et il est là pour moi.

« Il sait que j’ai grandi avec ça pendant des années, depuis que je suis né, il sait que je suis assez indépendant dans ce domaine et il sait comment soutenir cela. Il a tellement accepté.

tashaghouri/Instagram

tashaghouri/Instagram

tashaghouri/Instagram