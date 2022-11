Tasha Ghouri de Love Island révèle le béguin pour Hailey Bieber – et comment elle se transforme en mannequin

La star de LOVE Island, Tasha Ghouri, se transforme lentement en mannequin Hailey Bieber après avoir repéré des ressemblances étranges.

La star de télé-réalité – qui est entrée dans l’histoire en tant que premier concurrent sourd de l’émission de rencontres ITV2 – a décroché le jackpot après avoir signé des contrats à gros budget avec eBay et a décroché un énorme contrat à six chiffres pour être le visage de L’Oréal.

Instagram

Getty

La star de Love Island a déclaré que la femme de Justin Bieber était son “inspiration de style”[/caption]

Instagram

INSTAGRAM/HAILEY BIEBER

Hailey n’a pas non plus peur de flasher la chair dans des maillots de bain assortis[/caption]

Alors que la star forge sa carrière post-Love Island dans le mannequinat et la mode, on dirait qu’elle a tiré une feuille du livre de la femme de Justin Bieber, avec ses poses similaires et ses tenues imitées.

Il est clair de son passage dans la villa que Tasha, 24 ans, était un gourou du style, avec une série de looks emblématiques.

Tasha a déclaré en exclusivité au Sun : “J’admire beaucoup Hailey Bieber.

“Je pense qu’elle est une icône de style incroyable.

« Elle a lancé sa propre gamme de soins de la peau et toutes ces choses.

“C’est une personne incroyable. Elle est en quelque sorte mon icône que j’admire.

La beauté du Yorkshire s’est inspirée de la garde-robe du mannequin, après avoir posé dans une mini-robe en résille grise, semblable à la robe midi transparente noire de Hailey.

Ne craignant jamais un cliché en bikini, Tasha a inondé son Instagram de photos de maillots de bain sexy.

Hailey, 25 ans, est également une adepte du flashing de la chair alors qu’elle met en valeur son bronzage doré lors de vacances dans des complexes de luxe.





La paire a récemment posé dans des hauts de bikini de style camouflage similaires et des bas assortis.

Passant du jour au soir, ces dames savent comment se glamer avec de la lingerie sexy.

Hailey a montré son physique soigné dans un haut de nuit noir en dentelle, et peu de temps après que Tasha se soit déshabillée avec un soutien-gorge noir et un string assorti.

Quand il s’agit de poser, Tasha sait comment monter un spectacle et est douée pour faire clignoter ses épingles toniques.

Hailey – qui mesure 5 pieds 6 pouces – connaît ses meilleurs angles et est souvent vue posant avec ses jambes allongées et exposées.

La fille de Love Island était une présence pétillante dans la villa, mais quand il s’agit de parler d’un selfie, elle signifie affaires.

Tout comme Hailey, la paire a cloué le look selfie fumant dans une série de photos Instagram.

Cela vient après que Tasha a déclaré qu’elle n’avait pas fini de briser les plafonds de verre après être devenue la première star sourde de Love Island plus tôt cet été.

Elle a pour objectif de décrocher une place dans une autre émission de divertissement populaire pour encourager l’inclusion des sourds et des malentendants.

Malgré les rêves de concourir un jour sur Strictly Come Dancing, Tasha espère devenir une avocate – tout comme la gagnante de la série 2021 Rose-Ayling Ellis.

“La communauté sourde peut souvent être négligée, c’est pourquoi il est si important d’utiliser nos voix et de continuer à sensibiliser car on n’en parle pas assez”, a déclaré Tasha au Sun.

“Je reçois des messages de personnes qui ont caché leurs aides auditives dans le passé en disant” à cause de vous, je porte mes cheveux maintenant “.

“Cela me rend heureux de voir les autres heureux.

“J’adorerais faire Strictly, mais évidemment Rose était là-dessus.

“Peut-être quelque chose comme Great British Bake Off ou un programme de cuisine cool. J’aimerais faire quelque chose comme ça.

« I’m A Celeb n’est définitivement pas pour moi… Je ne suis pas une fille effrayante. Vous ne me verrez pas dans cette jungle.

Les patrons de Channel 4 essaieront probablement de recruter Tasha pour jouer dans la prochaine série de The Great Celebrity Bake Off, au profit de Stand Up To Cancer.

Tasha a déjà été bombardée d’offres d’emploi depuis qu’elle a quitté la villa il y a trois mois.

Mais le mannequin insiste sur le fait qu’elle ne se soucie pas de l’argent – ​​et qu’elle veut utiliser sa plateforme pour promouvoir ses causes.

Instagram/haileybieber

Hailey a enfilé son haut de nuit le plus sexy[/caption]

Instagram

Tasha dépouillée de lingerie en dentelle noire[/caption]

Instagram

Hailey aime montrer ses cuisses[/caption]

Simmi

La star de la télévision Tasha montre également ses épingles toniques dans ses clichés[/caption]

Getty

Le mannequin Hailey a cloué le look fumant[/caption]

Instagram

La jeune fille du Yorkshire Tasha sait comment prendre le selfie parfait[/caption]