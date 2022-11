Tasha Ghouri de Love Island promet d’être la première gagnante sourde d’une émission de télévision britannique emblématique

TASHA Ghouri dit qu’elle n’a pas fini de briser les plafonds de verre après être devenue la première star sourde de Love Island plus tôt cet été.

La jeune femme de 24 ans a pour objectif de décrocher une place dans une autre émission de divertissement populaire pour encourager l’inclusion des sourds et des malentendants.

L'étourdissante de 24 ans en vacances récemment à Dubaï

Malgré les rêves de concourir un jour sur Strictly Come Dancing, Tasha espère devenir une avocate – tout comme la gagnante de la série 2021 Rose-Ayling Ellis.

“La communauté sourde peut souvent être négligée, c’est pourquoi il est si important d’utiliser nos voix et de continuer à sensibiliser car on n’en parle pas assez”, a déclaré Tasha au Sun.

“Je reçois des messages de personnes qui ont caché leurs aides auditives dans le passé en disant” à cause de vous, je porte mes cheveux maintenant “.

“Cela me rend heureux de voir les autres heureux.

“J’adorerais faire Strictly, mais évidemment Rose était là-dessus.

“Peut-être quelque chose comme Great British Bake Off ou un programme de cuisine cool. J’aimerais faire quelque chose comme ça.

« I’m A Celeb n’est définitivement pas pour moi… Je ne suis pas une fille effrayante. Vous ne me verrez pas dans cette jungle.

Les patrons de Channel 4 essaieront probablement de recruter Tasha pour jouer dans la prochaine série de The Great Celebrity Bake Off, au profit de Stand Up To Cancer.





La chaîne a déjà inclus le chef pâtissier sourd inspirant, Sam Widnall, du Pays de Galles, dans son émission dérivée Bake Off: The Professionals en 2019.

Tasha a déjà été bombardée d’offres d’emploi depuis qu’elle a quitté la villa il y a trois mois.

Mais le mannequin insiste sur le fait qu’elle ne se soucie pas de l’argent – ​​et qu’elle veut utiliser sa plateforme pour promouvoir ses causes.

Hier, elle a dévoilé une sculpture au Roundhouse de Londres pour célébrer les incroyables réalisations du rappeur britannique sourd Signkid.

“Je ne dirais pas que je suis un {millionnaire]pour l’instant”, a répondu Tasha.

« Pour moi, je me fiche de l’argent. Je vais avec des choses qui comptent et qui ont du sens pour moi personnellement.

“Je ne m’efforce pas d’être millionnaire, je m’efforce de faire des choses qui comptent pour moi.”

Tasha s’est associée à la Loterie nationale pour travailler sur sa dernière campagne, The People’s Portraits, qui vise à récompenser le travail incroyable des héros locaux à travers le Royaume-Uni.

La campagne met en lumière la façon dont les 30 millions de livres sterling collectés par semaine par les joueurs de la loterie nationale vont à de bonnes causes à travers le Royaume-Uni.

“La musique apporte de la joie aux gens du monde entier, et cela inclut ceux qui sont malentendants », a déclaré Tasha.

Signkid a accompli des choses incroyables en rendant une forme d’art stimulante pour la communauté sourde accessible et relatable, et en tant que personne qui a lutté avec l’inclusion dans cet espace dans le passé, je suis honoré de dévoiler cette superbe œuvre d’art célébrant ses réalisations, rendue possible par Le financement de la Loterie Nationale.

“C’était tellement agréable de voir tout le monde aux National Television Awards et à Pride of Britain.

«Nous nous rattrapons tous et passons une très bonne nuit ensemble.

« Il y a de la place pour tout le monde. C’est pourquoi il n’y a pas de compétition entre les filles. Les filles et les garçons s’éclatent.

“Chacun a des objectifs et des rêves différents.

« Je suis sur mon propre chemin.

“Je suis tellement fier de tout le monde.”

Tasha s’est associée à la Loterie nationale pour aider à célébrer les incroyables réalisations du rappeur britannique sourd Signkid, en dévoilant une sculpture époustouflante au Roundhouse.

Ce dévoilement fait partie de la dernière campagne de la Loterie Nationale, The People’s Portraits, qui vise à célébrer le travail incroyable des héros locaux à travers le Royaume-Uni.

La campagne met en lumière la façon dont les 30 millions de livres sterling collectés par semaine par les joueurs de la loterie nationale vont à de bonnes causes à travers le Royaume-Uni.