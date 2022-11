Tasha Ghouri de Love Island partage une nouvelle étape passionnante avec son petit ami Andrew Le Page

La star de LOVE Island, Tasha Ghouri, a ouvert une nouvelle étape avec son petit ami Andrew Le Page.

La superbe jeune femme de 23 ans a rencontré Andrew lors de l’émission de cette année, et ils n’ont cessé de se renforcer depuis.

Elle a dit au Sun qu’ils passeraient maintenant leur premier Noël ensemble et ont ouvert leurs projets.

Tasha a partagé: “Normalement, Noël est un moment étrange pour moi. Ma famille est vraiment petite donc je n’ai jamais vraiment un grand Noël.

“Mon père vit en Espagne donc c’est normalement juste moi et ma mère et un petit groupe, mais cette année je vais en fait à Guernesey avec Andrew.

“Ça va être une grande situation familiale et je suis vraiment excité de vivre ça parce que je n’ai jamais eu ça auparavant.

“Je vais donc passer mon premier Noël avec Andrew à Guernesey.”

La beauté de la star de télé-réalité, qui a déclaré qu’elle et Andrew avaient installé leurs décorations au début du mois de novembre, a également discuté de ce que le couple achètera l’un pour l’autre.

“Il y a des plans et des choses que je veux lui offrir, mais je prévois de choisir des choses qui sont vraiment mémorables et spéciales”, a expliqué Tasha.

Tasha n’a rien en tête qu’elle aimerait d’Andrew, ajoutant qu’elle “ne planifie pas à l’avance comme ça”, mais elle gardera un œil sur les vêtements pré-aimés pour remplir sa garde-robe festive.

Avec le Black Friday à nos portes, la danseuse et mannequin a également parlé de son rôle d’ambassadrice pré-aimée d’eBay et a fait la promotion d’offres remises à neuf pour le Black Friday afin d’encourager une consommation plus réfléchie.

La star ne jure que par le port de tenues pré-portées, ce qu’elle a fait dans la villa Love Island et le fait toujours sur le tapis rouge.

Discutant pourquoi c’est si important pour elle, Tasha a expliqué : « J’essaie d’utiliser ma voix pour montrer pourquoi c’est si important.

«Il y a une stigmatisation autour de ça, les gens sont gênés de porter des vêtements pré-aimés, mais en fait, vous pouvez vraiment les coiffer et obtenir des pièces de créateurs. Je porte beaucoup de vêtements pré-aimés sur le tapis rouge et lors d’événements.





“J’ai toujours porté des vêtements vintage avant la villa et même en tant que danseuse, nous aimons porter du vintage et j’ai donc commencé à vraiment jouer avec ça.”

La star a déclaré qu’elle pensait qu’il était “tellement moins cher” d’acheter des vêtements d’occasion, ajoutant : “Avec la crise du coût de la vie en ce moment, il serait peut-être plus judicieux d’avoir un budget.

“La beauté des vêtements pré-aimés aussi, c’est qu’il y a tellement d’articles uniques que vous ne pourriez trouver sur aucun autre site Web. Ils sont de grande qualité et peuvent durer toute une vie.

eBay UK, aux côtés de son ambassadrice pré-aimée Tasha Ghouri, lance le “Store of Pre-Loved Sparkle”.

La sélection est composée de plus de 100 articles, y compris des robes à paillettes pré-aimées pour éblouir lors de fêtes, ainsi que des articles techniques remis à neuf par des professionnels et des sacs à main et montres de luxe pré-aimés qui sont livrés avec une garantie d’authenticité.

