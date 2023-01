Tasha Ghouri de Love Island montre ses jambes interminables en minirobe rouge lors d’un rendez-vous avec Andrew

Tasha Ghouri de LOVE Island a montré ses jambes sans fin dans une minirobe rouge lors d’un rendez-vous avec Andrew Le Page.

Le couple, qui s’est rencontré lors de l’émission de rencontres ITV2 l’année dernière, s’est rendu à Inca et Aqua Kyoto à Londres pour manger et boire samedi soir.

Tasha Ghouri de Love Island a séduit dans une minirobe rouge lors d'un rendez-vous avec Andrew Le Page

Tasha et Andrew étaient tout sourire alors qu'ils marchaient dans les rues de Londres hier soir

Tasha, 23 ans, avait l’air incroyable dans une robe en soie.

Elle a accessoirisé avec un blazer noir, des talons blancs à bout ouvert et un sac à main assorti.

La star de télé-réalité a coiffé ses mèches blondes en vagues lâches et a complété le look avec une lèvre rouge.

Pendant ce temps, Andrew, 27 ans, a opté pour un pull à col roulé crème, un pantalon gris et des baskets blanches.

S’adressant à Instagram, Andrew a partagé un selfie miroir du couple aimé dans l’ascenseur.

Il a dit: “Soirée rendez-vous [love heart and fire emoji] n’a-t-elle pas l’air irréelle d’ailleurs.

Le beau gosse a ajouté plus tard : “Je suis un homme chanceux.”

Bien qu’ils aient été testés dans la villa Love Island, Tasha et Andrew sont devenus de plus en plus forts depuis leur retour au Royaume-Uni.

Ils ont récemment emménagé dans leur nouvelle maison et ont adoré en partager des aperçus sur les réseaux sociaux.

Le mois dernier, Andrew a surpris sa petite amie avec une bague à Noël.

Le mannequin a été ravi lorsque l’ancien agent immobilier lui a offert une bague de promesse en argent.

Andrew a offert à sa petite amie le bijou de 265 £ de la collection Tiffany and Co.

Tasha a partagé le doux moment où il lui a présenté la boîte le jour de Noël.

Elle a dit aux fans: “Tout le monde pense probablement que c’est une boîte de fiançailles – Andrew m’a offert une magnifique bague de promesse et je l’aime tellement.

« C’est si simple et j’adore l’argent. Je ne m’y attendais pas du tout, j’ai failli pleurer.

“Quand j’ai vu la boîte pour la première fois, j’étais comme… parce que c’est une boîte de fiançailles.”

Tasha avait l'air incroyable dans la robe rouge en soie

La paire s'est classée quatrième sur Love Island l'année dernière