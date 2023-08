Tasha Ghouri de Love Island dévoile presque tout dans une superbe robe blanche transparente

TASHA Ghouri a fait tourner les têtes dans une robe transparente alors qu’elle célébrait son 25e anniversaire à Marbella.

La star de Love Island est allée sur Instagram et a partagé une multitude de clichés racés alors qu’elle se glissait dans un numéro pur pour célébrer son grand jour.

Instagram

Tasha Ghouri stupéfaite dans une robe blanche transparente[/caption] Instagram

Tasha a fêté son anniversaire avec style[/caption] Instagram

Tasha est actuellement en vacances avec son petit ami Andrew Le Page[/caption]

Tasha a laissé peu de place à l’imagination alors qu’elle montrait sa silhouette incroyable dans une robe longue blanche transparente.

Elle a augmenté sa taille avec une délicate paire de talons blancs assortis aux fleurs de sa robe.

Elle a complété le look avec des boucles d’oreilles de style perle blanche et une pochette en argent.

La beauté blonde portait ses superbes mèches dans un demi-chignon avec des vagues de style sirène.

Dans un autre cliché, Tasha a posé aux côtés de son petit ami Andrew Le Page, qu’elle a rencontré sur Love Island l’année dernière.

Elle a légendé le message: « Feeling 25 !! Merci à tous pour les beaux messages et l’amour! Quelle année ça a été… j’attends avec impatience l’ère des 25 ans !

La famille et les amis n’ont pas tardé à commenter la publication et ont souhaité un joyeux anniversaire à la star.

Ekin-Su Cülcüloğlu a écrit : « Joyeux anniversaire reine Tasha Leo. Profitez de votre temps libre et envoyez de l’amour à vous et Andrew. Gros bisous.. »

Antigoni Buxton a ajouté : « Cette robe », aux côtés de plusieurs émojis cœur.

Tasha et Andrew se sont rencontrés sur Love Island l’année dernière, où ils ont terminé quatrièmes.

Le couple est devenu de plus en plus fort depuis qu’il est devenu célèbre dans l’émission ITV2 et a même emménagé l’un avec l’autre.

Ils ont également profité de plusieurs vacances au cours de la dernière année, notamment en Australie et au Mexique.