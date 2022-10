Tasha de Love Island révèle le nouveau tatouage d’Andrew en hommage à elle – et la douce signification derrière

Tasha de Love Island a révélé que son petit ami Andrew Le Page avait un joli tatouage qui lui était dédié.

Tasha Ghouri a parlé de son parcours avec une déficience auditive pendant son passage à l’émission de télé-réalité, où elle est entrée dans l’histoire en tant que première candidate sourde de la villa.

Tasha de Love Island a révélé le nouveau tatouage d'Andrew en hommage à elle

Tasha et Andrew ont assisté ensemble aux Pride of Britain Awards

Son petit ami Andrew a dédié un tatouage significatif pour soutenir son voyage, ce que Tasha a révélé sur Twitter.

À côté d’une image de l’encre, elle a jailli: “Alors Andrew est rentré à la maison et m’a surpris avec son nouveau tatouage, je ne peux même pas !!!!!!

“Comme c’est beau “ily” en BSL avec mon implant cochléaire enroulé autour”

La jeune femme de 24 ans est née sourde et a reçu son premier implant cochléaire à 5 ans, pour l’aider à traiter les sons et la parole.

Parlant de sa surdité avant d’apparaître sur Love Island, elle a déclaré: “J’appelle ça ma superpuissance.

« Je n’appelle pas ça un handicap parce que c’est quelque chose que je n’aime pas — ça sonne négatif. Avec les garçons, parce que j’en ai tellement confiance, je pense qu’ils trouvent ça attirant.

« Je ne m’en prive pas. C’est comme si tu ne l’acceptais pas, c’est ta perte, mais je suis une fille amusante et sauvage.

Bien que le couple ait été infidèle pendant le spectacle, depuis leur départ de la villa, le couple est devenu de plus en plus fort, Andrew soutenant constamment le voyage de la bombe blonde avec sa superpuissance.

Tasha a même présenté Andrew à ses parents et ils ont fait la une des journaux après avoir emménagé ensemble.

Les anciens insulaires ont également d’autres encres assorties, arborant des tatouages ​​​​de rose assortis qui ont une signification particulière pour leur relation.





Expliquant la signification des tatouages ​​​​de rose lors d’une vidéo sur youtube, Andrew a déclaré: «Quand nous étions dans la villa, nous parlions de ce que nous aimerions pour notre dernier rendez-vous.

“Et Tasha a en fait dit ‘J’adorerais une chambre d’hôtel où tu entres et il y a des tas et des tas de roses et c’était avant notre rendez-vous.

“Et puis de toute façon, évidemment notre rendez-vous est arrivé et nous avions littéralement des milliers de roses et c’était un peu comme un signe.

“Évidemment, c’est une partie importante de cela et puis évidemment quand nous avons eu votre anniversaire, je vous ai offert 100 roses et c’est devenu une chose de ce que cela signifie pour moi et Tasha. Cela signifie beaucoup pour nous deux. »

Tasha a ajouté à propos de la rose: “Je pense que la rose n’est qu’un élément de base de notre relation.”

Tasha arbore la rose sur son cou et Andrew lui correspond avec une sur sa main.

Maintenant, Andrew a dédié son deuxième tatouage à sa petite amie bien-aimée et à sa superpuissance, mais les trolls des médias sociaux n’ont pas aussi bien accepté la surdité de Tasha.

Tasha a discuté avec la star que les trolls avaient déclaré qu’ils aimeraient “déchirer [her] appareil auditif.

S’adressant à Glamour, elle s’est ouverte davantage sur la haine qu’elle recevait, en disant: «Les gens retiraient le micro de ma voix. C’était tellement choquant pour moi que je n’avais jamais connu de capacitisme manifeste avant d’entrer dans la villa.

« Cela ne me dérange pas que les gens aient des opinions sur moi, mais ce n’est jamais acceptable d’utiliser le super pouvoir de quelqu’un contre eux parce que cela se transforme rapidement en capacitisme.

“Certaines des réponses des capacitistes à mon voyage sur Love Island m’ont montré qu’il y a encore un long chemin à parcourir pour changer la perception que les gens ont du handicap.”

