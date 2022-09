Tasha de Love Island révèle à quel point elle est proche d’être millionnaire après avoir signé des contrats à six chiffres

La star de LOVE Island, Tasha Ghouri, a révélé qu’elle était sur la bonne voie pour devenir millionnaire deux mois seulement après avoir quitté la série.

Le mannequin a signé de nombreux accords avec de grandes marques dans les semaines qui ont suivi – mais malgré cela, elle n’a pas dépensé un sou.

Getty

La star a dit qu’elle économisait son argent[/caption]

Lorsqu’on lui a demandé si son compte bancaire affichait désormais un million, Tasha – qui vient de lancer une collection de chaussures avec Simmi, a ri : “Je ne dirais pas encore.”

Même si elle gagne certainement plus que la vie d’avant la villa, la star – qui s’est associée à Andrew – joue très prudemment.

Elle nous a dit : « Je ne me suis pas encore soignée, je me suis offert des plats à emporter si ça compte.

«Je veux être raisonnable et économiser mon argent, je veux un avenir, je veux ma propre maison. Je pourrais m’offrir un petit sac à main et des chaussures.

Expliquant comment elle garde le contrôle, Tasha a poursuivi : « J’ai un comptable, c’est le même comptable que j’avais avant.

«Cela a été très utile parce qu’en sortant, vous avez envie de vous éclabousser, mais je pense que je suis assez droit.

“Mon père est pareil. Il est très fort comme “Tasha, tu vas le regretter plus tard si tu dépenses tout d’un coup”. J’ai de bonnes personnes autour de moi pour m’assurer que je conserve mon argent.

Depuis sa participation à l’émission, Tasha est entrée dans l’histoire en tant que première insulaire à ne pas signer avec une marque de mode rapide en choisissant de travailler avec ebay à la place.





Elle a également signé un contrat lucratif à six chiffres pour devenir le visage de L’Oréal et maintenant de Simmi, qui, selon elle, a été “incroyable” et “très organique”.

Tasha insiste cependant sur le fait qu’elle n’est pas motivée par l’argent, en disant : « Je ne suis pas du tout motivée par l’argent. Pour moi, l’argent n’est pas mon bonheur. Mon bonheur est de travailler avec des gens avec qui j’ai envie de travailler et des marques qui ont du sens pour moi.

“Je dis à ma direction que je ne me soucie pas de l’argent, tout ce qui m’importe, c’est si cela a du sens et que cela me passionne. Je ne veux pas choisir quelque chose à cause de combien je suis payé.

“Je veux être vraiment heureux et pour être heureux, vous devez être passionné par ce que vous voulez faire.”

Et travailler avec Simmi semble la rendre vraiment très heureuse.

Discutant du processus et de la collection, Tasha a révélé : « J’ai adoré leurs chaussures et je les ai portées dans la villa.

“Je suis parti en pensant que je voulais que cette collection porte sur un talon ou une chaussure tendance. Quand je suis entré, il y avait certaines chaussures qui ont tout de suite attiré mon attention et j’ai opté pour le style unique. Je pense qu’avec mon style, je suis très audacieux, donc ce ne sont pas basiques, ils sont très uniques.

“Quand vous regardez cette collection de chaussures, vous vous direz ‘cette fille aime se démarquer’. Ces chaussures me crient dessus, mon nom est écrit dessus.

Instagram

Tasha est très aimée de son petit ami Andrew[/caption]