Tasha de Love Island est à moitié nue à l’avant-première d’Avatar: The Way Of Water à Londres avec Andrew

La star de LOVE Island, Tasha Ghouri, avait l’air incroyable alors qu’elle foulait le tapis bleu hier soir.

La jeune femme de 24 ans a fait tourner les têtes lorsqu’elle est arrivée pour la première d’Avatar: The Way Of Water à Londres aux côtés de son petit ami Andrew Le Page.

Pennsylvanie

Tasha Ghouri avait l’air incroyable lors de la première d’Avatar: The Way of Water[/caption]

Éclaboussure

Elle a été rejointe sur le tapis bleu par Andrew[/caption]

Montrant son sens unique du style, Tasha portait une combinaison audacieuse de blazer et de jupe, qui révélait ses longues jambes et ses abdominaux toniques.

Andrew avait l’air aussi impressionnant qu’il l’appréciait pour l’occasion – plus fort que jamais après avoir quitté la villa cet été.

Ils ont rejoint une série de visages célèbres, dont Kate Winslet et Sigourney Weaver, qui sont venus à l’Odeon Luxe de Leicester Square, à Londres, pour célébrer le retour très attendu sur la planète Pandora 13 ans après le film de science-fiction original de 2009. épique.

La suite verra le retour des personnages Jake Sully et Neytiri, interprétés respectivement par Sam Worthington et Zoe Saldana, ainsi que leur nouvelle famille.

L’épopée de science-fiction originale de 2009 est devenue le film le plus rentable de tous les temps et a remporté trois Oscars pour ses effets visuels, sa cinématographie et sa direction artistique époustouflants.

Il se déroule en 2154 et suit le marin paraplégique Jake Sully envoyé sur la lune Pandora pour une mission unique qui devient difficile lorsqu’il tombe amoureux de la princesse bleue d’un autre monde de Zoe Saldana, Neytiri.

La suite se déroule plus d’une décennie après les événements du premier film et voit Jake s’installer avec Neytiri et leurs trois enfants dans la maison de la forêt tropicale des Na’vi.

Une fois qu’une menace familière revient, Jake doit travailler avec Neytiri et l’armée de la race Na’vi pour protéger leur planète.

Getty

La star portait une tenue très audacieuse[/caption]