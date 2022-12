Tasha Cobbs Leonard, star du gospel primée aux Grammy Awards, présente un nouvel album et détaille la mission derrière sa musique

La sensation de musique gospel primée aux Grammy Awards Tasha Cobbs Leonard a lancé la saison des fêtes avec une performance spéciale.

Lors de son apparition sur “FOX & Friends” pour sa série de concerts de Noël All-American, elle a donné aux téléspectateurs un aperçu de la façon dont sa carrière musicale s’est épanouie et comment sa famille l’a influencée.

“Toute ma famille chante. … Nous avons été obligés de chanter … forcés de chanter”, a plaisanté Cobbs Leonard en réfléchissant à la croissance de la fille d’un pasteur en Géorgie.

Cobbs Leonard a ajouté que sa famille a toujours soutenu sa carrière.

“À environ 15 ans, j’ai chanté mon premier solo devant une foule et j’ai réalisé qu’il y avait quelque chose de différent. Mes parents … ils ont toujours soutenu et cultivé le don”, a-t-elle déclaré à “FOX & Friends”.

Cobbs Leonard a épousé son producteur de musique et amour de longue date Kenneth Leonard. Ils ont quatre enfants, leur aîné est à l’université et le plus jeune n’a que 16 mois.

“La mission est d’emmener Jésus, le nom de Jésus-Christ, dans le monde et de pousser tout le monde vers un but”, a noté la star de l’évangile.

“Je pense que beaucoup d’entre nous, si nous repensons à beaucoup de leçons et de choses que nous savons sur la Bible, sur l’église, nous l’avons appris à travers la chanson. Je veux que cette génération écoute nos chansons et dise, 20 ans après maintenant, ‘Mec, j’ai appris ça d’une des chansons de Tasha.'”

L’interprète de “Your Spirit” a chanté des chansons de vacances sur “FOX & Friends”, vendredi, dont “Oh, Holy Night” de son nouvel album “Hymns”.