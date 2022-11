Tash Ghouri de Love Island montre de longues jambes alors qu’elle arrive avec son petit ami Andrew à la soirée de lancement d’eBay

La star de LOVE Island, Tasha Ghouri, avait l’air incroyable alors qu’elle sortait à Londres pour célébrer le lancement de sa nouvelle collection eBay.

La star de télé-réalité de 23 ans a été rejointe par son petit ami Andrew Le Page alors qu’elle se dirigeait vers sa soirée en ville.

Goff

Tasha Ghouri est magnifique alors qu’elle se prépare pour une soirée à Londres[/caption]

Goff

Andrew et Tasha ont l’air plus aimés que jamais[/caption]

Glamour de la tête aux pieds, Tasha s’est assurée que ses jambes bronzées étaient au centre de l’attention, tirant l’œil alors qu’elle sortait ses épingles d’une fente à hauteur de cuisse dans sa robe noire.

Elle a associé un nombre asymétrique à des talons vert citron pour donner une touche de couleur, gardant ses mèches blondes droites pour incarner le glamour décontracté au maximum.

Le fier Andrew, qui s’est même fait tatouer pour commémorer sa petite amie sourde et sa «superpuissance» l’a ensuite attirée pour un baiser avant qu’ils ne se rendent à la fête.

Tasha a été nommée nouvelle ambassadrice d’EBay, se concentrant sur les marques de mode durables plutôt que de suivre les traces d’autres stars de Love Island, qui ont décroché des contrats à six chiffres avec des marques de mode en ligne comme PrettyLittleThing.

En parlant de son nouveau projet, Tasha a dit Metro.co.uk : « Je ne vais pas emprunter la voie de la mode rapide. Je vais me concentrer sur les pré-aimés et les petites entreprises.

“Pour moi, ce n’est pas une question d’argent et toutes ces autres choses, c’est ce qui a du sens pour moi, ce qui peut être incroyable et ce qui me semble organique.”

Cette décision intervient après qu’elle a été forcée de rejeter les rumeurs d’une querelle entre elle et ses camarades de casting.

En septembre, Paige Thorne est apparue sur le podcast Saving Grace et on lui a demandé qui était le “couple le plus faux”.





Elle a répondu : « Tout ce que je vais dire, c’est qu’il reste combien de couples, trois ? Vraiment, il n’y en a que deux.

Depuis la guerre des mots de Paige, elle a été snobée par Gemma et Ekin-Su.

Tasha a refusé de s’impliquer et a plutôt déclaré au Sun : « Il y a de la place pour tout le monde. C’est pourquoi il n’y a pas de compétition entre les filles. Les filles et les garçons s’éclatent.

“Chacun a des objectifs et des rêves différents. Je suis sur mon propre chemin.

“Je suis tellement fier de tout le monde.”

Goff

Le couple est inséparable depuis leur séjour sur Love Island[/caption]