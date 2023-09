Taryn Manning réagit à la condamnation de Danny Masterson : vidéo – Hollywood Life

Crédit d’image : Broadimage/Shutterstock

Danny Masterson, 47 ans, a été condamné à trois décennies de prison pour deux accusations de viol le 7 septembre et de nombreuses célébrités ont réagi à la nouvelle. Plus récemment, Orange est le nouveau noir alun Taryn Manning, 44 ans, s’est rendu sur Instagram le 11 septembre pour défendre l’acteur en disgrâce. « Vous avez humilié quelqu’un que j’aimais vraiment et dont je prenais soin », a-t-elle déclaré au début du clip. « Je suis à fond avec tout ce que j’ai toujours défendu et que je cachais secrètement. »

L’homme de 44 ans a ensuite fustigé les gens qui avaient « crucifié » le Ce spectacle des années 70 ancien élève moins d’une semaine après sa condamnation. « Il n’y a aucun humain sur cette planète qui ne mérite pas d’avoir la meilleure vie et d’être heureux et libre parce que vous êtes créé à l’image du Bon Dieu, parfaitement tel que vous êtes », a ajouté Taryn. «Et le fait que les gens veulent tous nous démolir, comme même avec mon ami Danny qui va en prison pendant 30 ans. Oui, il a fait une erreur, mais tout le monde continue, continue de le crucifier, comme s’il ne souffrait pas déjà.

Elle a ensuite supplié tout le monde de « le laisser tranquille » après que Taryn ait affirmé que Danny « avait compris » et « il avait compris ». Plus encore, le Carrefour La star a demandé à son million de followers de la laisser également tranquille. « Laisse-moi tranquille! Laissez les gens tranquilles », a-t-elle plaisanté. « Qui es-tu? Qui es-tu?! Qu’as-tu fait aujourd’hui pour changer le monde, hein ? Elle a conclu la vidéo en scandant : « Des gens comme vous… des gens comme moi… ouais, ça suffit. »

Non seulement l’actrice a défendu Danny, mais elle a également critiqué Ashton Kutcher et Mila Kunis pour avoir « fait marche arrière » sur leurs lettres initiales pour le procès de leurs anciennes co-stars. « La plus grande honte de l’année. Mila et Ashton reviennent colporter et blâmer sa mère. Wow », Taryn a sous-titré la vidéo. Ashton et sa femme se sont depuis excusés d’avoir écrit ces lettres à l’intention de l’homme de 47 ans. « Nous sommes conscients de la douleur causée par les lettres que nous avons écrites au nom de Danny Masterson », a expliqué Ashton dans leur vidéo du 9 septembre. « Nous soutenons les victimes. Nous l’avons fait historiquement grâce à notre travail et continuerons de le faire à l’avenir », a ajouté Mila.

Danny a été condamné à 30 ans de prison à vie pour deux accusations de viol liées à des incidents survenus il y a plus de 20 ans, selon Actualités NBC. La semaine dernière, le juge Charlaine Olmédo l’a condamné à 15 ans de prison à perpétuité pour chacun des chefs d’accusation. « M. Masterson, vous n’êtes pas la victime ici. Vos actions il y a 20 ans ont enlevé la voix et le choix d’une autre personne. Vos actions il y a 20 ans étaient criminelles, et c’est pourquoi vous êtes ici », lui a dit Olmedo à l’époque, selon Variété. Il est marié à Bijoux Phillips43 ans, et ils partagent une fille, Fianna Francis9.