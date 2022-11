TaRyan Martin, East St. Louis survit au gros coup de poing de Lemont – Shaw Local

LEMONT – Alors que les courses commençaient à s’accumuler, le porteur de ballon de deuxième année d’East St. Louis, TaRyan Martin, s’est préparé à assumer autant de charge que son cadre de 5 pieds 8 pouces et 175 livres pouvait gérer.

Il s’est avéré que Martin pouvait assumer énormément.

Il a terminé avec 375 verges au sol et quatre touchés un jour où les Flyers ont dû s’appuyer sur leur jeu au sol plus que d’habitude lors d’une victoire acharnée de 32-29 contre Lemont lors d’une demi-finale de classe 6A samedi après-midi.

“Je suis définitivement devenu un homme aujourd’hui. Et des accessoires à Lemont. Je ne peux même pas sentir mon corps en ce moment, je veux juste être réel avec toi », a déclaré Martin. “Je veux juste m’imprégner de la victoire avec mon équipe et me préparer pour la semaine prochaine.”

East St. Louis (11-2) affrontera désormais Prairie Ridge (12-1) lors du championnat d’État de classe 6A de samedi prochain à l’Université de l’Illinois. Le coup d’envoi est prévu à 13h

Lemont termine sa saison avec une fiche de 12-1.

Marquese Palmer d’East St. Louis trouve le champ libre lors d’un touché contre Lemont lors de la demi-finale de classe 6A à Lemont samedi. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

Les conditions venteuses ont modifié le plan de match des deux équipes. Ni l’un ni l’autre n’ont réussi à compléter une passe à leur propre équipe en première mi-temps. East St. Louis a lancé une interception.

En fin de compte, ce qui rend East St. Louis si dangereux, c’est sa capacité à vous attaquer de différentes manières en attaque, mais l’avenue de dépassement n’allait clairement pas être un chemin que les Flyers allaient pouvoir emprunter samedi. En fin de compte, East St. Louis n’a pas réussi une seule passe dans le match.

Et dans les premiers stades du jeu, il ne semblait pas qu’une avenue soit sur le point d’être fructueuse. Lemont a forcé un trois et retrait lors de la première possession du match, et Nate Wrublik de Lemont a percé la défense et a marqué sur une course de touché de 41 verges. Ce sont les premiers points accordés à East St. Louis en séries éliminatoires.

East St. Louis a rapidement tâtonné sur sa prochaine possession, et Lemont a utilisé le terrain court à son avantage. Wrublik s’est écrasé à nouveau depuis la ligne des 2 mètres pour donner à Lemont une avance quelque peu étonnante de 14-0 environ cinq minutes après le début du match. C’était le plus gros déficit que East St. Louis ait connu à tout moment cette saison.

Bien qu’ils aient semblé désynchronisés, les Flyers n’ont pas laissé les choses empirer avec une équipe de Lemont clairement motivée qui grattait et cherchait tous les avantages qu’elle pouvait trouver. En fin de compte, Lemont n’a pas été en mesure d’ajouter à l’avance, et East St. Louis a finalement commencé à prendre ses repères à la fin du deuxième quart en utilisant une simple équation permettant à Martin de choisir ses spots derrière les Flyers massifs et ligne offensive talentueuse.

Les Flyers ont finalement réussi un entraînement substantiel juste avant la mi-temps, avec Martin labourant à partir de 7 verges pour porter le score à 14-6 une minute avant la pause de la mi-temps.

« Nous avons dit aux enfants qu’ils [Lemont] allaient sortir avec beaucoup de combat et beaucoup d’intensité », a déclaré l’entraîneur d’East St. Louis, Darren Sunkett. « Et nous devions égaler cela. Lors de nos deux premiers trajets lorsque nous allions contre le vent, nous avons eu quelques problèmes. Mais nous avons gardé le cap et n’avons jamais baissé la tête.

La correction de trajectoire d’East St. Louis s’est poursuivie en seconde période. Après avoir forcé un trois et retrait, Martin a interrompu une course de 15 et a ensuite marqué sur 35 verges avec 8:48 à faire au troisième quart. Encore une fois, les Flyers ont raté la conversion et tiraient toujours de l’arrière 14-12.

Luke Wallace de Lemont effectue une passe en profondeur pour un touché contre East St. Louis lors de la demi-finale de classe 6A à Lemont samedi. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

Aucune des deux équipes n’a pu prendre pied à partir de là, cependant, et le score s’est maintenu à 14-12 avant ce qui s’est avéré être un quatrième quart-temps sauvage.

Martin a donné à East St. Louis sa première avance du match, marquant à 10 mètres avec 11:38 à jouer. Mais Lemont a une fois de plus électrisé la foule locale en obtenant une passe de touché de 38 verges de Payton Salomon à Luke Wallace pour remettre Lemont devant une fois de plus, 21-18.

Il a fallu moins d’une minute à East St. Louis pour répondre. Martin est allé à l’extérieur, utilisant judicieusement le tacle offensif de recrue de l’Université de l’Alabama, Miles McVay, pour le mener vers l’espace ouvert. Une fois qu’il l’a trouvé, il a allumé les jets et a marqué un touché de 76 verges.

Après que les Flyers aient rapidement récupéré le ballon, ils ont semblé effectuer un coup de grâce en obtenant une course de touché de 33 verges de Marquise Palmer, qui a porté l’avance d’East St. Louis à 32-21. Et après avoir obtenu un sac qui semblait pousser Lemont encore plus loin de monter un rallye, une faute personnelle sur East St. Louis a donné à Lemont un peu plus d’oxygène.

Soloman, dont les capacités de passe prolifiques ont également été sévèrement tempérées par les vents violents, couperait le vent sur une jolie passe à Wallace pour un score de 55 verges. Ensuite, il se connecterait avec Dylan Swanstrom pour la conversion en deux points pour ramener Lemont à moins de 32-29.

Lemont a obtenu l’arrêt défensif dont il avait besoin pour récupérer le ballon, mais n’a pas été en mesure de monter un entraînement suffisamment important pour les mettre en position pour un score d’égalisation ou de feu vert.

«Je pensais que nous les avions, je pensais que nous les avions. De toute évidence, ils sont bons », a déclaré l’entraîneur de Lemont, Bret Kooi. “C’était juste l’un de ceux où j’avais l’impression que nous étions assez bons pour être là aussi, nous avons juste manqué un peu. Nous avions l’élan de notre côté, mais leurs gros gars à l’avant étaient juste un peu trop gros pour nous.

« Vous devez jouer très proprement pour les battre, et nous avons joué proprement. Je pense que les conditions d’aujourd’hui les ont aidés, nous étions inquiets de ce qu’ils allaient faire, parce qu’ils étaient si gros devant. Ils sont comme une ligne offensive majeure du collège.

«Je me sens absolument dévasté pour nos enfants et notre personnel. Nous avions l’impression d’avoir une chance d’y arriver, mais nous avons manqué un peu.

Le match a marqué la fin de la carrière d’entraîneur de Kooi, qui a annoncé qu’il prendrait sa retraite à la fin de cette saison au début de la campagne. Kooi a également fait des arrêts à Joliet West et Lockport en tant qu’entraîneur-chef avant de se retrouver à Lemont. Il a compilé un record de 198-103 en 29 saisons dans les trois écoles, remportant des titres de classe 8A à Lockport en 2002 et 2003.