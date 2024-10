Tarrant Co. veut-elle privatiser les fonctions pénitentiaires ? Les habitants dénoncent un point « caché » de l’ordre du jour

Cet article a été placé à la fin d’un lot d’autorisations pour répondre aux appels d’offres pour divers services dans le comté, tels que les contrats annuels pour les défibrillateurs dans les installations du comté et les services de traduction et d’interprétation. Le dernier élément de la liste : une demande de propositions, ou RFP, pour un contrat annuel pour les services de gestion des prisons.

Les résidents du comté de Tarrant qui ont pris la parole lors des commentaires publics lors de la réunion du tribunal des commissaires du comté le mardi 15 octobre, ont déclaré que l’article avait été délibérément « caché » et rédigé de manière ambiguë afin de ne pas attirer l’attention sur l’intention des commissaires de privatiser les services de la prison du comté. .

Le point a été retiré de l’ordre du jour avant que les résidents ne prennent la parole et avant qu’un vote n’ait lieu sur les quatre autres autorisations de soumission, mais les résidents du comté remettaient toujours en question l’intention du comté et du bureau du shérif d’accepter des offres d’entreprises privées sur les services pénitentiaires. Aucune raison n’a été donnée pour expliquer pourquoi l’élément a été supprimé.

« Ce point apparemment inoffensif de l’ordre du jour cache un changement majeur dans la responsabilité principale du shérif en matière de gestion de la prison du comté de Tarrant », a déclaré Reed Bilz, un habitant de Fort Wort. « Il demande la permission de renoncer à cette responsabilité et lance un appel d’offres pour confier le travail à une entité privée. »

Le porte-parole du bureau du shérif, Robbie Hoy, a déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique : «Ce point a été retiré de l’ordre du jour et aucune information sur l’appel d’offres n’est disponible pour le moment.

L’objectif du contrat, selon les documents judiciaires du commissaire, « est de fournir des services de gestion pénitentiaire pour divers établissements. Le contrat comportera une combinaison de revenus et de dépenses en fonction de la composition de la population des détenus et des détenus fournisseurs/entrepreneurs externes.

Julie Griffin, résidente de Fort Worth, a demandé des éclaircissements sur plusieurs questions soulevées par le terme « services pénitentiaires », notamment la nature des services à fournir et dans quels établissements pénitentiaires, ainsi que les problèmes de temps, de coût et de responsabilité.

« Est-ce une sorte d’aveu que notre prison est en ruine et que seule une entreprise privée peut accomplir le travail ? elle a demandé.

Elle et d’autres ont souligné que la gestion des prisons de comté est l’une des principales tâches d’un shérifcomme l’exige la loi du Texas.

Jackee Cox, également de Fort Worth, a déclaré que le langage ambigu et l’inclusion de l’article parmi d’autres autorisations de soumission violaient la Texas Open Meetings Act.

« C’est tout simplement triste de constater à quel point cette publication est inepte et n’est pas conforme à la loi sur les réunions ouvertes », a-t-elle déclaré, faisant référence au point de l’ordre du jour.

Le bureau du gouvernement ouvert du procureur général du Texas n’a pas immédiatement répondu à un appel demandant des éclaircissements sur la question de savoir si l’article avait pu violer la loi sur les réunions ouvertes.

Mais la publication pourrait avoir été insuffisante pour répondre aux exigences de la Loi sur les réunions ouvertes en fonction du niveau d’intérêt public du sujet, selon Joe Larsen, avocat du Fondation de la Freedom of Information Act du Texas. La fondation dispose d’une ligne d’assistance téléphonique permettant de connecter les citoyens avec des avocats afin d’obtenir des réponses aux questions concernant la loi sur l’information publique et la loi sur les réunions publiques.

Larsen a souligné une affaire qui a été portée devant la Cour suprême du Texas, dans laquelle il a été jugé que le district scolaire indépendant d’Austin n’avait pas fourni suffisamment d’informations sur la nomination d’un nouveau surintendant. Abondamment cité dans le Manuel de la Loi sur les réunions ouvertesl’affaire a révélé que le district scolaire avait répertorié la nomination sous des descripteurs généraux tels que « contentieux » et « personnel » pour une session exécutive.

La Cour suprême du Texas a cependant estimé que la nomination d’un nouveau surintendant présentait plus d’intérêt pour le public que les questions de personnel ordinaire et que le district aurait dû être plus explicite dans sa description du point inscrit à l’ordre du jour de sa réunion.

« Plus l’intérêt public légitime est grand, plus la publication doit être spécifique », a déclaré Larsen. « Je pense que c’était une publication insuffisante, étant donné le niveau d’intérêt public légitime ici, et il semble qu’ils essayaient de se cacher du public. »