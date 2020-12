Une étude de l’Arizona State University montre que la production de MagneGas a une empreinte carbone inférieure de 85% par rapport à. Acétylène

PHOENIX, AZ, 16 décembre 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Taronis Fuels, Inc., («Taronis» ou «la Société») (OTCQB: TRNF), un producteur mondial de carburants renouvelables et socialement responsables, a publié aujourd’hui les résultats dans un nouveau livre blanc sur la durabilité rédigé par l’École de durabilité («ASU») de l’Arizona State University. Le livre blanc est intitulé: Évaluation de la durabilité de l’acétylène et du magnésium gaz –Une analyse comparative de l’impact environnemental de plusieurs procédés de production d’acétylène et du procédé de production Taronis MagneGas.

La société a mandaté une équipe de quatre ingénieurs à ASU pour mener une évaluation environnementale indépendante de l’empreinte carbone de toutes les principales formes de production d’acétylène, ainsi qu’une comparaison directe de l’empreinte environnementale pour la production de MagneGas, la coupe de métal renouvelable brevetée de la société. produit de carburant.

Les résultats de l’étude indépendante ont indiqué que la production de MagneGas a une empreinte carbone nettement inférieure par rapport à toutes les méthodes de production d’acétylène. Le processus de production de carbure de calcium acétylène produit une empreinte carbone 85% plus importante que la production de MagneGas. Alternativement, toutes les autres méthodes de production d’acétylène utilisant les procédés de raffinage pétrochimique démontrent une empreinte carbone 65% plus importante par rapport à la production de MagneGas.

Sur la base de ces résultats, MagneGas a le potentiel de contribuer de manière significative à l’effort mondial de réduction de l’empreinte carbone de l’industrie. La société estime que l’industrie de l’acétylène génère environ 2,65 millions de tonnes de dioxyde de carbone chaque année. L’adoption mondiale de MagneGas pourrait éliminer 2,25 millions de tonnes de cette production par an.

«Il s’agit d’une étape très importante dans la validation indépendante de notre technologie», a commenté Scott Mahoney, PDG de Taronis Fuels. «L’Arizona State University possède l’une des plus grandes écoles de développement durable aux États-Unis et un programme d’ingénierie de classe mondiale. Nous étions très heureux de nous associer à ASU pour mener cette étude de recherche.

«L’impact de durabilité de la production de MagneGas sur le marché mondial des combustibles de coupe des métaux est convaincant. Notre procédé ne pollue pas et ne consomme pas d’eau. Nous ne générons pratiquement aucun flux de déchets. Notre processus de production est très propre et nos matières premières réutilisent des flux de déchets généralisés pour créer un produit renouvelable précieux.

«Le rapport ASU est une solide validation de notre énoncé de mission de produire des carburants renouvelables qui sont des alternatives fondamentalement plus propres à l’acétylène, au propane et à d’autres produits de combustibles fossiles. Démontrer une empreinte carbone réduite de 85% tout en offrant à nos clients un produit fonctionnellement supérieur et à moindre coût est un succès commercial et environnemental évident », a conclu M. Mahoney.

