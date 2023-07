Tarla: Ashwiny Iyer Tiwari exprime sa gratitude pour la réponse écrasante au film Huma Qureshi

Duo de producteurs Ashwiny Iyer Tiwari et Nitesh Tiwari (de Earthsky Pictures) profite actuellement du succès de leur dernière sortie, « Tarla » (sur ZEE5). Le film mettant en vedette Huma Qureshi et Sharib Hashmi a été unanimement apprécié par l’industrie, le public et les critiques pour son histoire inspirante et ses performances exceptionnelles.

Ashwini et Nitesh présentent une histoire percutante

Les critiques et le public ont également énormément apprécié les créateurs de « Tarla », dont Ashwiny et Nitesh, pour avoir présenté une histoire percutante qui inspirera vraiment les générations à venir. Commentant la réponse écrasante du public à « Tarla » et appréciant le réalisateur Piyush Gupta travail, Ashwiny a déclaré: « Nous sommes immensément heureux et remplis de gratitude avec la réponse pour ce beau film ‘Tarla’ réalisé par notre très talentueux Piyush Gupta. Chez Earthsky, nous croyons en l’idée de raconter des histoires percutantes qui touchent les cœurs de différentes voix . Et nous espérons que nous poursuivrons notre effort d’histoires avec des partenaires partageant les mêmes idées. »

Earthsky Pictures est une maison de production cinématographique indienne fondée par des scénaristes et réalisateurs primés et acclamés par la critique, Ashwiny Iyer Tiwari et Nitesh Tiwari, pour créer un contenu axé sur la perspicacité pour divers supports de narration. Ayant construit et réalisé des films publicitaires pour diverses marques dans toutes les catégories pendant plus d’une décennie, ils coproduisent maintenant des séries documentaires, des séries d’histoires et des films avec des studios partenaires de premier plan par le biais de leur société de narration.

Ashwiny Iyer Tiwari (connu pour des films comme « Nil Battey Sannata », « Bareilly Ki Barfi » et « Panga ») et Nitesh Tiwari (réalisateur des films acclamés par la critique « Dangal » et Chhichhore ») ont un don pour la narration qui résonne avec publics. En assumant des rôles de producteur avec « Tarla » sur ZEE5, ils ont l’intention de nourrir et de soutenir des histoires qui correspondent à leurs sensibilités, résultant en des films qui sont relatables et émotionnellement engageants tout en maintenant un standard de haute qualité. Écrit par Piyush Gupta et Gautam Vaid, ‘Tarla’ est produit par Ronnie Screwvala (RSVP) et Ashwiny Iyer Tiwari et Nitesh Tiwari (Earthsky Pictures) et réalisé par Piyush Gupta.