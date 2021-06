Tarifs supprimés immédiatement sur le bœuf et l’agneau australiens, faisant craindre que les agriculteurs ne soient envoyés «au mur»

Les tarifs seront immédiatement supprimés sur le bœuf et l’agneau importés d’Australie, déclenchant des accusations selon lesquelles l’accord commercial conclu par Boris Johnson enverra les agriculteurs britanniques «au mur».

Les petits caractères du premier accord majeur post-Brexit – révélé par Canberra, alors que le gouvernement britannique tentait de le garder secret – ont révélé qu’un engagement à protéger les agriculteurs pendant 15 ans avait été abandonné.

Au lieu de cela, les agriculteurs australiens se verront effectivement accorder un accès en franchise de droits dès le premier jour, jusqu’à un « plafond » sur les ventes qui est 60 fois supérieur au niveau actuel du bœuf importé.

Le détail a été révélé alors que les experts ont averti que le coup de pouce économique global de l’accord serait « proche de zéro » – et le gouvernement a admis que le ménage moyen ne gagnerait que 1,20 £ par an.

Le Syndicat national des cultivateurs a demandé aux ministres de dire clairement ce qui avait été convenu, « pour garantir que nos normes élevées de production ne soient pas compromises par les termes de cet accord ».

Et Emily Thornberry, la secrétaire commerciale fantôme du Labour, a déclaré: «Aucun autre pays au monde n’accepterait un accord aussi terrible pour son industrie agricole, et nous non plus.

« Avec cet accord et le précédent qu’il crée pour la Nouvelle-Zélande, l’Amérique, le Canada et le Brésil, le gouvernement enverra des milliers d’agriculteurs au mur, sapera nos normes de bien-être animal et de protection de l’environnement et menacera la conservation de nos campagnes. »

Les députés demandent le pouvoir d’examiner l’accord immédiatement, mais les ministres – comme L’indépendant révélé – prévoyez de refuser l’accès complet jusqu’à l’automne, lorsque les critiques craignent qu’il ne soit trop tard.

Neil Parish, le président conservateur du comité de l’environnement de la Chambre des communes, a déclaré que «ce serait se moquer des engagements pris», alors qu’un chien de garde a été promis l’année dernière.

Le Premier ministre, serrant la main à Downing Street de Scott Morrison, son homologue australien, a insisté sur le fait qu’il s’agissait « d’une bonne affaire qui profitera également aux agriculteurs britanniques et aux consommateurs britanniques ».

Il contenait « les dispositions les plus strictes possibles pour le bien-être des animaux », a fait valoir le Premier ministre, déclarant aux journalistes : « Nous avons dû négocier très durement ».

Cependant, lorsque l’accord a été évoqué le mois dernier, il était prévu que les tarifs et les quotas ne seraient pas complètement supprimés sur les importations de viande avant 15 ans – pour calmer les protestations des groupes d’agriculteurs inquiets.

Mais tous les détails, publié par l’Australie mais supprimé à Londres, montra que :

* Les tarifs sur le bœuf ne seront appliqués, dès le premier jour, que lorsque les importations dépasseront 35 000 tonnes, soit plus de 60 fois le niveau des ventes au Royaume-Uni en 2020.

* Les tarifs ne seront perçus que sur les importations d’agneau de plus de 25 000 tonnes, soit environ trois fois les ventes de l’année dernière.

Actuellement, les exportateurs australiens de bœuf paient un droit de 12 pour cent, avec des surtaxes variables comprises entre 1,40 et 2,50 £ le kilo, et sont confrontés à un quota annuel de 3 761 tonnes.