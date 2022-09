Tarifs assurance auto : conseils pour trouver la meilleure couverture

Alors que certains fournisseurs d’assurance automobile sont sur le point d’augmenter considérablement leurs tarifs, les conducteurs n’ont pas à perdre le contrôle sur le montant qu’ils paient pour la couverture.

Un retour aux niveaux de circulation d’avant la pandémie et un nombre croissant d’accidents amènent certaines compagnies d’assurance ontariennes à augmenter leurs tarifs jusqu’à 12 %, selon Rates.ca, un site Web qui permet aux consommateurs de magasiner pour une assurance.

L’inflation à l’échelle du Canada a entraîné une augmentation du coût des pièces automobiles, ce qui signifie une augmentation des coûts de réparation et des retards de réparation.

Les compagnies d’assurance réagissent à cela en demandant une augmentation des primes par l’intermédiaire de l’Autorité de réglementation des services financiers de l’Ontario (ARSF).

Malgré cela, il existe des moyens de trouver de meilleures offres d’assurance en fonction de votre style de vie, explique Elliott Silverstein, directeur des relations gouvernementales à l’Association canadienne des automobilistes (CAA).

“Différentes compagnies d’assurance proposent différents plans qui peuvent être adaptés à votre style de vie. Alors vraiment, maintenant que nous voyons certains de ces changements et que les gens surveillent vraiment leur portefeuille, c’est le moment idéal pour vraiment évaluer quels sont les coûts et où se trouve la meilleure valeur possible pour la meilleure couverture possible.

Entreprendre de trouver un nouveau fournisseur d’assurance n’a pas besoin d’être difficile – il s’agit vraiment de revenir à l’essentiel, a déclaré Silverstein à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique.

« Si vous souhaitez travailler avec une compagnie d’assurance en particulier, contactez directement cette compagnie. Mais parlez également à un courtier agréé, car il peut vous fournir de nombreuses informations sur plusieurs compagnies d’assurance pour vous offrir la bonne solution en fonction des véhicules que vous possédez et du style de vie que vous vivez afin que vous obteniez la meilleure valeur possible. ”

Lorsqu’une compagnie d’assurance détermine une prime, des facteurs tels que l’âge, le sexe, le code postal, les antécédents de conduite, le kilométrage et le montant de la couverture sont tous pris en considération.

« Si vous êtes un conducteur qui parcourt peu de kilomètres, il existe des moyens de réaliser des économies importantes. Peu importe où vous vivez, vous trouverez certaines de ces économies. C’est le gros morceau dont les gens ne sont peut-être pas conscients », déclare Silverstein. « Par exemple, l’assurance CAA a le programme CAA Mypace, qui est conçu pour les conducteurs qui parcourent moins de 12 000 kilomètres par an.

Certaines augmentations d’assurance en Ontario commenceront dès septembre, tandis que les taux d’autres compagnies n’augmenteront qu’en 2023.

« Il n’y a jamais de mauvais moment pour magasiner une assurance. Si vous obtenez vos renouvellements et que vous constatez une augmentation des prix, je pense que c’est une bonne occasion de parler à un courtier ou à un agent pour vraiment savoir quelles sont les meilleures options possibles pour vous », déclare Silverstein.

En termes de réduction des coûts d’assurance globaux, il existe d’autres moyens d’économiser de l’argent de manière proactive, selon Allstate Insurance :

Vous pourriez envisager de réduire votre couverture collision sur les véhicules plus anciens. Par exemple, si vous avez une voiture de 12 ans qui vaut 1 000 $ et que votre franchise est de 1 000 $, cela ne vaut peut-être pas la peine de souscrire une assurance collision.

Essayez de conserver un bon dossier de conduite, car il s’agit d’un facteur pris en considération lors de la détermination d’une prime.

Au lieu d’accumuler des kilomètres, conduisez moins et faites plutôt du covoiturage ou prenez les transports en commun de temps à autre.

Renseignez-vous sur le type, l’année et la cote de sécurité de votre véhicule. Votre prime peut être réduite si votre véhicule est considéré comme difficile à voler ou ne coûterait pas trop cher à réparer.