Tarifs Apple iPhone 15 et iPhone 15 Pro dans le monde

La gamme iPhone 15 est là et elle est meilleure que jamais. Il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités dont il faut se vanter, tant chez les pros que chez les non-pros, mais nous devons également parler de prix. Nous avons compilé les prix pour les marchés des États-Unis, du Royaume-Uni, de l’Allemagne, de l’Inde, de la Chine et du Japon dans les tableaux ci-dessous.









Prix ​​​​américains des séries iPhone 15 et 15 Pro

Les iPhone 15 et 15 Plus sont disponibles en versions 128 Go, 256 Go et 512 Go. L’iPhone 15 Pro commence à 128 Go et atteint 1 To de stockage tandis que le Pro Max commence désormais à 256 Go et monte également jusqu’à 1 To. Apple a conservé les prix de base des 15, 15 Plus et 15 Pro aux États-Unis, tandis que le Pro Max coûte 100 $ de plus, mais lorsque l’on compare les mêmes options de stockage, le prix reste en réalité inchangé.

Au Royaume-Uni et en Allemagne, les iPhone 15 et 15 Plus de base sont désormais 50 £/50 € moins chers que les 14 et 14 Plus. Le 15 Pro coûte 100 £/100 € de moins que son prédécesseur. En Inde, les iPhone 15 et 15 Plus sont aux mêmes prix que leurs prédécesseurs, tandis que le 15 Pro coûte 5 900 INR de plus que le 14 Pro et le 15 Pro Max bénéficie d’une augmentation de prix importante de 20 000 INR.

iPhone15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro iPhone 14 Pro Max

NOUS 799 USD 899 USD 999 USD 1 199 USD

ROYAUME-UNI 799 GBP 899 GBP 999 GBP 1 199 GBP

Allemagne 949 euros 1 099 euros 1 199 euros 1 449 euros

Inde 79 900 INR 89 900 INR 134 900 INR 159 900 INR

Chine 5 999 CNY 6 999 CNY 7 999 CNY 9 999 CNY

Japon 124 800 JPY 139 800 JPY 159 800 JPY 189 800 JPY





Apple acceptera les précommandes de son nouvel iPhone 15 dans la première vague de pays à partir du 15 septembre, tandis que les ventes ouvertes débuteront une semaine plus tard, le 22 septembre.