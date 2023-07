Tarification du carbone : les agriculteurs attendent que l’exemption sur le carburant passe

Les agriculteurs canadiens s’attendent à payer plus pour chauffer leurs granges et sécher leurs récoltes après qu’un projet de loi qui aurait exempté le gaz naturel et le propane de certains aspects du système de tarification du carbone reste au Sénat.

La Chambre des communes a adopté le projet de loi C-234 en mars, avec l’appui des conservateurs de l’opposition, du NPD, du Bloc québécois et du Parti vert ainsi que de quelques députés libéraux.

Le projet de loi d’initiative parlementaire exempterait les agriculteurs de payer le prix du carbone sur le gaz naturel et le propane utilisés pour les activités agricoles telles que le chauffage des granges, le séchage du grain, la préparation des aliments pour animaux et l’irrigation.

Les agriculteurs avaient déjà été exonérés des coûts de l’essence et du mazout léger utilisés dans les tracteurs et les remorques.

Cependant, le Sénat étudie toujours le projet de loi C-234, qui n’a pas été adopté avant le début des vacances d’été, le laissant sans réponse jusqu’à l’automne au moins.

« C’est définitivement plus d’argent de nos poches », a déclaré Chuck Fossay, un agriculteur de Starbuck, Man. et président de la Manitoba Canola Growers Association, a déclaré à CTV National News. « Nous rend moins compétitifs sur le marché international. »

Avec des milliers d’agriculteurs touchés, Fossay dit que certaines cultures doivent être séchées afin de maintenir leur qualité, en particulier lors d’un automne humide.

Ceux qui vivent dans les Prairies connaissent aussi l’importance de garder leurs bâtiments d’élevage au chaud pendant l’hiver, qui peut atteindre des températures minimales de -30 ou -40 C avec le refroidissement éolien.

« Et si vous ne chauffez pas ces bâtiments, ces animaux vont souffrir », a déclaré Fossay.

Jill Verwey, présidente de Keystone Agricultural Producers of Manitoba, a déclaré que le coût supplémentaire désavantage les agriculteurs canadiens lorsqu’il s’agit de concurrencer d’autres pays, ce qui laisse « moins d’argent dans nos poches pour innover, s’améliorer, améliorer l’environnement et la durabilité ». dans nos fermes. »

« Tous les producteurs, toutes les personnes qui vont à l’épicerie savent ce qui se passe avec … ce dont nous sortons avec l’augmentation des coûts alimentaires et l’essentiel est que nous avons besoin de ce (projet de loi) adopté pour nous assurer que nous restons compétitifs « , a déclaré Verwey à CTV National News.

Le mois dernier, le Sénat a renvoyé le projet de loi C-234 à ses comités de l’agriculture et des finances.

Le sénateur conservateur David Wells a déclaré que le projet de loi pourrait être encore plus retardé s’il devait revenir à la Chambre pour des amendements, ce qui est « trop ​​long » et « injuste » pour les agriculteurs.

« Ils voient l’opportunité pour cette année passer », a-t-il déclaré à CTV National News. « Et c’est juste un coût pur qui ne peut pas changer leur comportement. Ils n’ont pas d’alternative. »



Avec des fichiers de La Presse Canadienne