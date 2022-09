Tarification des rumeurs de fuites Nest Wifi Pro de Google avant le lancement

La “Fabriqué par Google” est encore dans quelques semaines, mais une fuite a déjà révélé un produit qui devrait être annoncé. Le routeur Google Nest Wifi Pro 6E, une version mise à jour de Le routeur maillé populaire de Google, a été répertorié sur le site Web de B&H au cours du week-end, comme indiqué précédemment par Mac 9to5. Une capture d’écran indique le prix à 200 $ pour un seul routeur. Un pack de deux coûterait 300 $, tandis qu’un pack de trois coûterait 400 $ aux clients.

La liste avait été retirée sur B&H lundi.

Le nouvel appareil serait disponible en quatre couleurs et fonctionnalités différentes WiFi 6Equi utilise une bande passante comprise entre 6 Hz et 7 Hz pour réduire la congestion des appareils et augmenter les vitesses.

S’il est exact, le nouveau prix marquera une augmentation de 31 $ par rapport au Google Nest Wifi 2019, qui coûtait à l’origine 169 $ pour un seul routeur. Google n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Crumpe.

L’événement “Made by Google” aura lieu le 6 octobre, avec le Pixel 7 et Montre Pixel font probablement leurs débuts.

