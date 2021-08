Target, Walmart paie le collège pour les employés

Target offrira à ses 340 000 employés à temps partiel et à temps plein basés aux États-Unis un nouvel avantage : une formation universitaire gratuite.

Le détaillant a annoncé mercredi qu’il offrirait à ses employés « le programme d’aide à l’éducation sans dette le plus complet disponible dans le secteur de la vente au détail ».

Le programme commence cet automne et fournit « des diplômes de premier cycle sans dette, des certificats, des certifications, des manuels gratuits et plus sans frais supplémentaires » dans 250 programmes alignés sur les entreprises de plus de 40 écoles, collèges et universités. Target dit qu’il investira 200 millions de dollars au cours des quatre prochaines années dans le programme.

L’annonce intervient une semaine après que Walmart, le plus grand employeur privé du pays, a déclaré qu’il paierait les frais de scolarité et les livres de ses associés à temps partiel et à temps plein.

►Masque de mandats :Walmart, Target, Lowe’s, Kohl’s, Publix mettent à jour les politiques de masque pour les employés ; encourager les clients à porter des masques

►Guide du cercle cible :Voici ce que vous devez savoir sur le nouveau programme de fidélité des acheteurs

« Target emploie des membres de l’équipe à chaque étape de la vie et aide notre équipe à apprendre, à développer et à développer leurs compétences, qu’ils soient avec nous pendant un an ou une carrière », a déclaré Melissa Kremer, directrice des ressources humaines de Target, dans un communiqué. « Nous ne voulons pas que le coût soit un obstacle pour qui que ce soit, et c’est là que Target peut intervenir pour rendre l’éducation accessible à tous. »

Cette décision intervient également alors que de nombreuses entreprises disent avoir du mal à trouver et à conserver des travailleurs. Les experts disent que certains travailleurs américains ne sont pas retournés au travail au milieu de la pandémie de coronavirus en cours pour de multiples raisons, notamment des inquiétudes concernant COVID-19, la garde d’enfants et plus encore.

Target dit qu’il soutiendra les travailleurs qui suivent des cours pour l’achèvement des études secondaires, la préparation à l’université, l’apprentissage de l’anglais et certains certificats, certifications, camps d’entraînement, diplômes d’associé et de premier cycle.

Les établissements universitaires inclus dans le programme sont l’Université de l’Arizona, l’Université d’État de l’Oregon, l’Université de Denver et eCornell, ainsi que les collèges et universités historiquement noirs (HBCU), notamment le Morehouse College, le Paul Quinn College, etc.

Pour les employés qui poursuivent des opportunités de formation en dehors des programmes sélectionnés alignés sur les affaires au sein du réseau d’écoles de la Guilde, y compris les masters, Target dit qu’il « fournit des paiements directs à leur établissement d’enseignement jusqu’à 5 250 $ pour les diplômes autres que la maîtrise et jusqu’à 10 000 $ pour les masters chaque année afin de réduire le fardeau des frais de scolarité initiaux et coûteux. »

La semaine dernière, Target a donné à ses employés horaires à temps plein et à temps partiel dans les magasins, les centres de distribution et les centres de contact une prime de reconnaissance de 200 $.

►Repas McDonald’s Saweetie :La prochaine collaboration de McDonald’s avec des célébrités, le repas Saweetie, sera lancée le 9 août dans les restaurants du pays

►École gratuite :Walmart paiera 100% des frais de scolarité pour le programme des employés

Contribution : Marina Pitofsky, USA AUJOURD’HUI