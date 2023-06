Target TGT offre la livraison le lendemain à davantage de clients

Cible a une nouvelle façon d’accélérer les colis aux clients qui vivent dans les banlieues et les quartiers les plus éloignés des grandes villes, alors qu’il tente de donner un coup de fouet à son activité de commerce électronique.

Le détaillant à grande surface a déclaré mercredi qu’il testait une fonction d’extension qui l’aide à passer des commandes en ligne à plus d’acheteurs le lendemain du jour où ils ont cliqué sur « acheter ». Il a ouvert le premier le mois dernier à Smyrna, en Géorgie, à environ 16 miles au nord-ouest d’Atlanta, et pourrait les ouvrir dans d’autres villes.

Les chauffeurs du service de livraison Shipt appartenant à Target récupèrent les colis dans l’installation d’extension et les livrent aux portes des clients. Les chauffeurs sont des entrepreneurs indépendants, semblables à ceux qui livrent pour Uber .

L’installation d’extension fait partie des efforts de Target pour offrir la livraison le lendemain à davantage de clients. Au début de cette année, il a annoncé qu’il dépenserait 100 millions de dollars au cours des trois prochaines années pour construire un plus grand réseau de centres de chaîne d’approvisionnement pour soutenir l’effort.

Plus de 96 % des commandes en ligne de l’entreprise sont exécutées dans les magasins. Le détaillant a ouvert des installations de chaîne d’approvisionnement, surnommées «centres de tri», qui aident ensuite à regrouper ces boîtes en itinéraires de livraison plus denses et plus efficaces. Il a ouvert neuf installations et prévoit d’en avoir au moins 15 d’ici la fin janvier 2026.

L’installation d’extension s’ajoute à ce modèle et élargit le rayon pour des livraisons plus rapides.

Target n’a pas divulgué le prix du centre d’extension, mais un porte-parole a déclaré qu’il ne faisait pas partie des 100 millions de dollars d’investissements prévus dans la chaîne d’approvisionnement. Target a déclaré que l’installation d’extension mettra la livraison le lendemain à la portée de 500 000 clients supplémentaires près d’Atlanta. Il peut désormais fournir une livraison le lendemain à un total de trois millions de personnes dans la région d’Atlanta.

La volonté de Target de livrer les commandes en ligne plus rapidement et de manière plus rentable survient alors que ses ventes en ligne diminuent et que les acheteurs se retirent des achats discrétionnaires. Au cours du dernier trimestre, qui s’est terminé le 29 avril, les ventes numériques de Target ont diminué de 3,4 % d’une année sur l’autre, reflétant la tendance à la baisse observée par Costco , Meilleur achat, Kohl’s et d’autres. L’un de ses rivaux, Walmart a résisté à la tendance, les ventes en ligne ayant bondi de 27 % d’une année sur l’autre aux États-Unis au cours du premier trimestre fiscal.

De plus, ces dernières semaines, plusieurs analystes ont déclassé les actions de Target, affirmant que ses ventes pourraient avoir culminé pendant la pandémie de Covid-19. Ils ont cité un contexte plus difficile pour la vente de vêtements et d’autres articles qui ne sont ni de la nourriture ni des produits de première nécessité. Ces défis ajoutés au retour de flamme que Target a dû affronter pour inclure puis retirer plus tard certaines marchandises LGBTQ + de sa Pride Collection.

Les actions de la société ont chuté d’environ 11 % cette année, sous-performant les gains de 14 % du S&P 500. Son action a clôturé à 132,72 $ mardi, en baisse de près de 30 % par rapport à son sommet de 52 semaines.

Lors d’un appel avec des journalistes en mai, le PDG de Target, Brian Cornell, a déclaré que les clients achetaient toujours en ligne. Pourtant, a-t-il ajouté, de nombreux articles expédiés directement au domicile des clients sont des marchandises discrétionnaires – et ces ventes ont ralenti.