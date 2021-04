Target souhaite que les achats en ligne soient livrés aux clients encore plus rapidement. Au lieu d’expédier les colis par l’intermédiaire de transporteurs, le détaillant fera également appel à sa propre équipe de livreurs dévoués.

La nouvelle approche – testée dans la ville natale de Target de Minneapolis – sera soutenue par trois sociétés acquises par le détaillant. Cela commence par la cueillette et l’emballage des commandes par les employés dans les magasins. Les articles sont transférés de l’arrière-boutique du magasin vers un centre de tri plusieurs fois par jour. Ensuite, il utilisera la technologie acquise auprès de deux entreprises, Grand Junction et Deliv, pour regrouper les forfaits pour les itinéraires les plus efficaces vers les quartiers. Enfin, les contractuels de Shipt, un service de livraison le jour même que Target a acheté en 2017, livreront des colis aux clients qui vivent dans les mêmes quartiers de la ville.

La stratégie de Target pourrait l’aider à mieux rivaliser avec des rivaux de commerce électronique plus grands et parfois plus rapides comme Amazon et Walmart. C’est une réponse aux attentes des clients en matière de vitesse, car ils utilisent des services à la demande d’Uber à DoorDash. Et c’est une alternative au fait de compter uniquement sur des transporteurs comme United Parcel Service et FedEx, qui ont fait face à un pic de demande pendant la pandémie de coronavirus et ont répondu dans certains cas en augmentant les frais ou en limitant les colis.

« L’expédition est la majorité des coûts pour acheminer un produit à un client. L’expédition est le grand nombre », a déclaré le directeur de l’exploitation de Target, John Mulligan, dans une interview. «Nous continuons à travailler pour mieux sélectionner et optimiser notre prélèvement et optimiser les lots [of packages] pour l’équipe – tout cela est vraiment important – mais la clé de tout le jeu de notre point de vue est d’améliorer le coût du navire. «

Avec le nouveau modèle, Mulligan a déclaré que Target pouvait en fin de compte acquérir plus de contrôle sur l’expérience client et rendre les commandes de commerce électronique plus rentables.

Target a ouvert son premier centre de tri à l’automne, et il soutiendra tous les magasins de Minneapolis-St. Quartier Paul à la fin du mois d’avril. Il a commencé à tester les livraisons avec Shipt à partir de cette installation à la fin du mois de mars.

Mulligan s’attend à ce que le processus s’intensifie avec le temps. Target prévoit d’ouvrir cinq autres centres de tri cet exercice et d’utiliser Shipt pour effectuer également des livraisons autour d’eux. Il a refusé de partager les emplacements, mais a déclaré que les sites seraient situés dans des zones urbaines denses où plusieurs colis peuvent être livrés dans le même quartier.

Shipt compte environ 300 000 sous-traitants qui déposent déjà des produits d’épicerie en sac et d’autres articles triés sur le volet pour un client qui paie 99 $ par an ou 9,99 $ par commande. Maintenant, certains de ces mêmes travailleurs contractuels déposeront également des boîtes dans la région de Minneapolis. Pour les clients, l’apparence et le coût ne seront pas différents d’une livraison effectuée par UPS ou par le bureau de poste.

Cela arrive à un moment où les commandes en ligne de Target montent en flèche. Les ventes numériques ont augmenté de 145% au cours du dernier exercice, clos le 30 janvier, par rapport à l’année précédente.

Le cours de son action a également augmenté. Depuis le début de l’année, le titre a augmenté de plus de 16% pour atteindre une valeur marchande de 102,57 milliards de dollars. Début avril, il a atteint un sommet de 207,38 $ en 52 semaines et les actions ne sont pas trop en dessous de ce niveau – même si le détaillant à grande surface fait face à des comparaisons difficiles dans l’année à venir.

Target n’est pas le premier à faire appel à des contractuels pour les livraisons. Amazon a Flex et Walmart a Spark, des réseaux de travailleurs contractuels qui utilisent leur propre voiture pour effectuer des livraisons de colis.

André Pharand, associé gérant et consultant pour le secteur postal et colis chez Accenture, a déclaré que presque tous les détaillants jonglent avec des coûts plus élevés et avec des demandes toujours plus élevées des clients.

« Ce que nous constatons, c’est que les consommateurs attendent de plus en plus », a-t-il déclaré. « Rapide devient de plus en plus rapide. Là où trois jours étaient acceptables, deux jours maintenant, c’est à peine acceptable. Les personnes avec [Amazon] Prime sont désormais habitués au même jour. «

Pour y faire face, les entreprises bricolent leur chaîne d’approvisionnement, a-t-il déclaré. Les idées comprennent l’ouverture de centres de distribution locaux pour réduire la distance qu’un achat doit parcourir ou l’utilisation de données et d’analyses pour effectuer des livraisons en groupes plutôt que de manière ponctuelle.

Au cours des dernières années, Target a placé les magasins – au lieu des installations de distribution géantes – au centre de sa stratégie de commerce électronique. Il visait à aligner davantage l’économie des ventes en ligne sur celles qui ont lieu dans les magasins. Environ 95% de ses ventes de l’année dernière ont été réalisées dans les magasins.

Il a également fait la promotion d’options le jour même, appelées Drive Up et Order Pickup, qui défraient les coûts en permettant au client de récupérer ses propres commandes en ligne dans les parkings ou à l’intérieur des magasins. Target propose également une livraison gratuite de deux jours à domicile pour les achats en ligne de 35 $ ou plus.

Mulligan a déclaré que les commandes via ces services de clic et de collecte sont 90% moins chères que l’envoi de ce produit depuis un centre de distribution. Il a déclaré que l’expédition d’un colis depuis un magasin plutôt qu’un centre de distribution était 40% moins cher.

« Nous commençons avec une économie favorisée », a-t-il déclaré. « C’est juste une façon de continuer à améliorer la vitesse, en continuant à améliorer les coûts pour créer une grande valeur pour nos clients. »