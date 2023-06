Target, Tesla, General Motors, DocuSign et plus

Des chariots à l’extérieur d’un magasin Target dans le quartier Queens de New York, aux États-Unis, le samedi 13 mai 2023. Target Corp. devrait publier les chiffres de ses bénéfices le 17 mai.

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce avant commercialisation.

Tesla , Moteurs généraux — Les actions des deux constructeurs automobiles ont grimpé dans les échanges avant commercialisation, avec des gains de 5,7 % et 5 %, respectivement. General Motors a annoncé jeudi son intention d’utiliser le réseau de recharge de véhicules électriques de Tesla et a déclaré que ses véhicules utiliseront également le port North American Charging Standard de Tesla dans ses voitures à partir de 2025.

Corning – Les actions du fabricant de matériaux en verre ont augmenté de 3,2% après une mise à niveau de Morgan Stanley, qui a qualifié les activités de la société de « dérisquées ».

DocuSign – L’action du fournisseur de signature électronique a augmenté d’environ 5 % avant la commercialisation après que la société ait annoncé des bénéfices et des revenus supérieurs aux estimations des analystes pour le trimestre fiscal clos le 30 avril, publié des prévisions optimistes et annoncé une poignée de nouvelles offres de services et d’embauches de C-suite.

Adobe – Les actions de la société de logiciels ont gagné plus de 3% après que Wells Fargo a mis à niveau le stock vendredi matin pour le surpondérer, selon StreetAccount.

Cible – Le géant de la vente au détail a chuté de 1,3% après que Citi a déclassé le titre en raison des craintes que les ventes aient atteint un sommet.

Nio – Les actions de la société de véhicules électriques ont chuté de 2 % dans les échanges avant commercialisation après avoir annoncé que les ventes de véhicules avaient diminué de 0,2 % d’une année sur l’autre. La marge sur les véhicules et la perte nette de la société se sont également détériorées d’une année sur l’autre.

Produits pharmaceutiques Sonoma — Les actions de la société ont grimpé de près de 33 % après avoir annoncé jeudi soir une nouvelle application pour son traitement d’irrigation par lavage pulsé peropératoire qui pourrait remplacer les poches intraveineuses dans certaines interventions chirurgicales. Sonoma a déclaré que le traitement sera disponible en Europe cette année et aux États-Unis commercialement en 2024.

– Tanaya Macheel et Jesse Pound de CNBC ont contribué au reportage.