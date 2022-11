Target réduit les prix des contrôleurs Xbox de 40% pour aujourd’hui seulement

Attention, joueurs Xbox. Que vous ayez besoin de remplacer une manette cassée, d’en prendre une deuxième pour la coopération en canapé ou tout simplement d’avoir le choix entre plusieurs couleurs différentes, nous avons une offre pour vous. À l’heure actuelle, Target offre 40% de réduction sur toutes les variantes de couleur de la norme , vous pouvez donc en acheter un nouveau pour beaucoup moins cher – avec des prix à partir de seulement 36 $. Et cette offre n’est disponible que pour aujourd’hui, le 6 novembre, alors assurez-vous de passer votre commande bientôt si vous espérez en saisir un pendant qu’ils sont en vente.

Bien qu’il existe de nombreux contrôleurs Xbox plus avancés, le contrôleur Microsoft de base reste notre option préférée sur le marché en 2022. Il est compatible avec la nouvelle génération Série X et Série S, ainsi que la Xbox One au cas où vous vous accrocheriez toujours à votre console de génération précédente. Il dispose d’une connectivité sans fil et offre jusqu’à 40 heures d’autonomie sur une seule charge, ou vous pouvez le brancher sur votre console ou votre PC pour une lecture filaire sans interruption. Il est également équipé d’une prise casque 3,5 mm, il est donc compatible avec une grande variété de différents casques. Les variantes de couleur noir et blanc de base sont disponibles pour 36 $, ce qui vous permet d’économiser 24 $, ou vous pouvez saisir une élégante variante bleue, rouge ou jaune volt électrique pour 38 $, 26 $ de réduction sur le prix habituel. Les variantes de couleur rose foncé et bleu aqua shift sont déjà épuisées.

Et pour les joueurs inconditionnels, Target offre également 40 $ de réduction sur Microsoft , ce qui fait baisser le prix à 60 $. Il agit comme un hub unifié qui vous permet de connecter toutes sortes de boutons, commutateurs, joysticks et autres périphériques externes différents pour un contrôleur hautement personnalisable et polyvalent qui peut être utilisé pour une vaste gamme de jeux différents. Et pour encore plus de bonnes affaires, vous pouvez consulter notre tour d’horizon de tous les meilleures offres sur l’équipement de jeu Xbox disponible dès maintenant.